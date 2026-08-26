Mapa de candidaturas libertarias: pulseada en CABA y Provincia de Buenos Aires, y definiciones en el interior

El mapa de candidaturas libertarias para 2027 empieza a tomar forma en buena parte del país, aunque paradójicamente son los dos distritos de mayor peso electoral (Ciudad y Provincia de Buenos Aires) los que todavía muestran el panorama más abierto.

No solo por el nombre de los eventuales candidatos, sino también por las posibles alianzas claves en cada uno de esos distritos, como el PRO.

En la Ciudad de Buenos Aires, los distintos armadores se están midiendo entre sí y todavía falta mucho recorrido antes de que decante un nombre.

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La pelea por la Ciudad de Buenos Aires tiene un condimento: la recomposición del vínculo de la Casa Rosada con el alcalde Jorge Macri, a quien la titular del partido libertario a nivel porteño, Pilar Ramírez, siempre critica duramente.

Ramírez es justamente uno de los nombres que suena para ser candidata. Al igual que la senadora Patricia Bullrich. También han sonado otros nombres que asoman mucho más lejanos como Sandra Pettovello, quien por ahora dice estar interesada en la gestión.

En la Provincia de Buenos Aires, el terreno es distinto. No hay segunda vuelta. Pero sobre todo, LLA y el PRO tienen un adversario en común, el kirchnerismo.

El nombre más importante es el Diego Santilli. El jefe de Gabinete se impuso en la provincia en el 2021 y en el 2025. Claro está, se trató de elecciones de medio término. Por lejos, se trata del nombre mejor instalado y un político profesional.

El otro nombre es el de Sebastián Pareja, un leal de los Menem pero cuya figura tiene muchas más dificultades para instalarse.

De no mediar mayores contratiempos, el jueves debería suceder la segunda reunión entre LLA y el PRO, en la que los representantes del partido amarillo, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis podrían comenzar a plantear avances en materia electoral.

El resto del mapa provincial, mientras tanto, se ordena con matices propios en cada distrito.

En Córdoba, el nombre que se consolida es el de Gabriel Bornoroni, sin mayores resistencias internas más de algunos corcoveos realizados por Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

En Santa Fe, hay buena sintonía desde la gestión con Maximiliano Pullaro pero la salida política es más difícil de resolver: la referente del espacio es claramente Romina Diez, y tiene todas las chances de consolidar una candidatura provincial el año próximo.

En La Rioja, hay un operativo en marcha para instalar a Martín Menem como candidato, y las mediciones internas lo posicionan muy bien, lo que lo convierte en uno de los nombres con mayor consenso hasta el momento. “Los militantes piden que sea Martín (Menem)”, explican los armadores.

En Salta, el escenario es complejo. La Casa Rosada tiene buena sintonía con Gustavo Sáenz, pero hay desconfianza y la candidata que pica en punta mide muy bien. La senadora Marí Emilia Orozco. El mandatario salteño de hecho, está reformateando su bloque en Diputados y tensará el vínculo legislativo.

En Jujuy, todo indica que competirán contra Carlos Sadir. Aunque hay varios nombres. El diputado, Manuel Quintar, el senadore Ezequiel Atauche y Federico Canedi, un hombre muy cercano a Eduardo “Lule” Menem.

En Tucumán ocurre algo similar respecto del gobernador Osvaldo Jaldo aunque está todo dado para que Lisandro Catalán, sea el candidato. Al mismo tiempo reconocen que “hay buena onda” con Mariano Campero, pero es de origen radical mientras que Catalán supo cumplir funciones en la Casa Rosada.

En Misiones, el candidato ya estaría resuelto. Adrán Núñez es el referente y armador aunque no se filtra el nombre. En principio, no sería Javier Lanari, el ex número 2 de Adorni quien hoy ocupa una silla en el Directorio del Banco Nación.

En Tierra del Fuego, la interna promete ser dura: por un lado el senador Agustín Coto. Por el otro, el diputado Santiago Pauli, quienes deberán dirimir quién se queda con la candidatura. “Que compitan”, explican en el partido.

En Río Negro, Chubut y Santa Cruz, los nombres que circulan son el senador Enzo Fullone, el diputado César Treffinger, y el diputado Jairo Guzmán respectivamente, aunque resta camino para las confirmaciones.

En Neuquén, otra provincia clave por los recursos de Vaca Muerta en donde también hay buen vínculo con el mandatario, Rolando Figueroa, la referente es la senadora Nadia Márquez.

Los casos de Chaco, Mendoza y Entre Ríos, son distintos. En esas tres provincias LLA cerró acuerdos electorales en 2025 con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio respectivamente.

Las definiciones tendrán que ver con las alianzas que se cierren con cada uno de los gobernadores respectivos en un acuerdo macro.

En Catamarca, hay candidato. Federico Lencinas es el titular del partido y el principal referente.