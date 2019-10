Fontevecchia: "Ni Macri ni Alberto están muy contentos por tener que venir a debatir"

Noticias Relacionadas Los candidatos argentinos aún no se toman en serio los debates presidenciales

El CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, viajó a la Ciudad de Santa Fe para seguir en vivo el primer debate presidencial de 2019. Desde allí el periodista dialogó con Radio Perfil. Fontevecchia destacó el poco interés que tienen los principales contendientes de medirse antes de las elecciones: "Alberto Fernández se siente ganador y el ganador no quiere debatir. Y, en el caso de Macri, se trata de una persona corta de palabras por naturaleza. Se juntan dos circunstancias muy particulares. A uno no le conviene y al otro mucho no le gusta. Los verdaderos interesados son los otros candidatos", señaló.

En esa misma línea, el Fontevecchia añadió: "Si no fuera por ley no debatían. Hay un tema con la palabra en Argentina". Y comparó con lo que sucede en otras latitudes: "En Brasil hay cuatro debates. Uno en cada cadena de televisión". Asimismo, señaló que hay países donde la cultura del debate está instalada, cosa que no ocurre aquí. Por esto último, el CEO de Perfil Networks celebró que se realice el acontecimiento de esta noche.

Por otra parte, destacó el rol que cumplió el Tribunal Electoral: "Hicieron un gran trabajo. Si no era por ellos, no se hacía". Sin embargo, indicó: "Hoy no se juega nadie mucho, porque no hay muchas posibilidades de revertir el resultado de las PASO".

En tanto, criticó la actitud de Macri de llegar sobre la hora a Santa Fe, más en un contexto climático complicado: "Lo que hizo transmite cierto grado de irresponsabilidad. Su avión podía no haber llegado a tiempo por la tormenta".

Respecto de los moderadores del debate, Fontevecchia tuvo palabras elogiosas: "Es gente muy profesional, todos acostumbrados a noticieros, para ellos es casi un paseo". Sin embargo, aclaró: "Es poquita la intervención que les toca, están acostumbrados a párrafos más largos".

Además, anticipó el sabor que le va a quedar a los electores:"La gente va a quedar con apetito de que debatan más. Algo parecido a lo que pasó en la Ciudad de Buenos esta semana. La gente quería un contrapunto mayor. Acá, al ser seis candidatos, es distinto a lo que sucede en Estados Unidos donde hay dos, lo que genera más confrontación".

Respecto de la ciudad anfitriona, resaltó: "Para Santa Fe esto es una confirmación de la importancia institucional de la ciudad. Tanto por el aporte que se hizo para la Constitución de 1853 como para la reforma de 1994".

