Jorge Fontevecchia: "Si se acelera la crisis, Macri podría salir tercero"

El fundador y CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, analizó a los principales candidatos de cara a las elecciones de octubre y sostuvo que si bien considera que existen un 70% de posibilidades de que Cristina Kirchner pierda la contienda, las chances del presidente Mauricio Macri están supeditadas a los resultados económicos.

"Si la economía empeorase mucho y hubiese una aceleración de la crisis económica, Macri podría salir tercero y podría ir al balotaje el candidato de la tercera vía", sostuvo y agregó: "creo que cualquiera que vaya al balotaje tiene muchas posibilidades de ganarle a Cristina Kirchner".

De acuerdo a su pronóstico que, según broméo, no es más certero que el horóscopo, "habría un 70% de posibilidades de que no gane Cristina Kirchner: dividido en un 50% de posibilidades de que sea reelecto Cambiemos, un 20% de que gane la tercera vía".

Fontevecchia realizó estas declaraciones en el marco de una extensa charla que concedió al portal de entrevistas Polemicar.com donde habló de política e hizo un repaso por su trayectoria periodística, atravesada por las tensiones con la dictadura militar, su exilio y, ya en democracia, el asesinato de José Luis Cabezas.

"Yo fui un afortunado porque estuve en un campo de concentración donde hubo 750 personas y mataron a 700", recordó al hablar de su secuestro en manos de la dictadura militar en 1979. "Se lo debo a quien era el director del Buenos Aires Herald, Robert Cox, que publicó en la tapa mi desaparición e hizo que las agencias noticiosas internacionales lo levantaran, obligando a que saliera en todos los demás diarios", relató.

"Estuve en el Olimpo en enero de 1979. Se cerró en marzo de ese año. Fue el último campo de concentración del Ejército. Si hubiera nacido cinco años antes estaría muerto. Agarré la etapa de salida (de la dictadura militar), ya era una situación distinta a la de 1976", reflexionó.

Al hablar del crimen de José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997 después de retratar al empresario Alfredo Yabrán, Fontevecchia describió lo que vivió la redacción de la revista Noticias como "una situación única". "No recuerdo nada similar, por lo menos desde la democracia hasta acá".

"Hasta 1983 no había periodismo libre en la Argentina, porque con dictaduras no podíamos hacer periodismo de investigación, no estábamos acostumbrados a la libertad. Recién en 1989 Noticias junto a Página/12 empezaron a hacer periodismo de investigación", contextualizó.

Y continuó: "Eramos los más jóvenes, teníamos menos recuerdos y menos años de dictadura encima. Las redacciones de Clarín y La Nación venían con condicionamiento atávico de que no se podía investigar. Clarín tardó 10 años más en hacer periodismo de investigación, fue en la segunda presidencia de Menem. La Nación lo empezó a hacer recién en el siglo XXI".

"En el pasado se mataban periodistas, entonces creo que al ver los primeros intentos de periodismo de investigación lo resolvieron de la misma manera que en la dictadura: fueron y mataron a un periodista", sostuvo.

Y concluyó: "En lugar de minimizar la visibilidad del tema que ellos querían opacar, lograron todo lo contrario, el tema se convirtió en una cuestión totalizadora para toda la sociedad. A mi juicio ese es el legado que nos dejo Cabezas: desde entonces no se matan periodistas en Argentina".

