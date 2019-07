Elisa Carrió defendió a La Cámpora: "Decir que por ser de esa agrupación se está en la droga es mentira"

La diputada nacional Elisa Carrió se refirió este martes 9 de julio a los dichos de la monja Marha Pelloni sobre la agrupación La Cámpora, y advirtió que "no se puede generalizar" en las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque remarcó que en esa organización "hay muchas" personas adictas. En ese sentido, rescató la figura del ex ministro de Economía y precandidato a gobernador Axel Kicillof y dijo que "no está en la droga".

"No es toda La Cámpora, no se puede generalizar; yo pongo nombre y apellido. Hay personas que sí tienen vinculación, y hay muchas personas adictas", indicó Carrió después de que la hermana Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, calificó a ese grupo político como "el brazo del narcotráfico en la política" de Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora sostuvo, además, que el candidato a gobernador del Frente de Todos y exponente "camporista" Kicillof "no está en la droga".

"Decir que por ser de La Cámpora está en la droga es una mentira. Que Kicillof le dio impunidad e inmunidad a (Antonio) Brufau, que era el presidente de Repsol, que le entregaron Repsol, y que ahora tenemos dos juicios por millones de dólares, ese es Kicillof, el que firmó los 10 mil millones de dólares dados a Brufau", argumentó Carrió sobre la estatización de YPF en 2012.

Entrevistada por el canal LN+, la líder de la Coalición Cívica recordó, también, al expresidente Fernando de la Rúa. "Fue muy traicionado por el propio radicalismo”, afirmó, y dijo que el exmandatario sufrió en diciembre de 2001 "un golpe de acá a la China” por “todos los devaluacionistas de Eduardo Duhalde” y que estaba “condicionado" por el "establishment" económico. “Cuando asume Duhalde, para la sangre. Si esto no fue armado, yo no sé...”, deslizó.

En un recuento histórico de los sucedido en el tramo final de la presidencia de Fernando De la Rúa, Carrió contó que el mandatario no estuvo "en la plenitud del ejercicio de sus facultades" en las fechas de su caída. “La verdad es que De la Rúa tuvo algún problema de salud en ese noviembre de 2001 donde fue internado que no se reveló”, dijo. “Yo, que estuve en campaña con él, sé que no era el que gobernó. No era un hombre en la plenitud del ejercicio de sus facultades”. “Era un hombre inteligente, culto, formado, pero no tenía capacidad de decisión”, recordó.

AB EA