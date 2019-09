Elisa Carrió recordó el 2001 y advirtió: "Ahora quieren ponernos los muertos"

"Ahora quieren el doble juego: ponernos los muertos", lanzó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en medio de la presentación de su libro "Vida" en la provincia de Corrientes, cuando se refirió a uno de los capítulos en el que relata "cómo se hizo el golpe del 2001" en referencia al gobierno de Fernando De La Rúa. También pidió a la gestión de Mauricio Macri que "bajen los impuestos" para no perjudicar a la clase media.

"El libro tiene la historia de cómo se hizo el golpe del 2001", expresó la legisladora en medio una sala llena de personas que asistieron al lanzamiento de su libro en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes. Allí relató su rol como opositora y agregó: "Cuando asumió (Eduardo) Duhalde no hubo más muertos: los pusieron a los muertos. Y no estoy defendiendo a De La Rúa porque yo era opositora. Pusieron a los muertos. Y ahora quieren el doble juego, ponernos los muertos. Y nosotros no le vamos a dar ni muertos, ni desaparecidos, le vamos a dar paz, no violencia y República".

En medio de los aplausos, Carrió también hizo referencia a la derrota de Cambiemos en las elecciones primarias, al asegurar que "a veces Dios nos advierte para que bajemos los niveles de soberbia", por lo que reclamó que el Gobierno "baje los impuestos de una vez por todas, para que no sean las clases medias las que tengan que pagar los platos rotos de los especuladores financieros y de los piqueteros ricos ".

El Gobierno, contra el acampe: "Hicimos la inversión social más alta de la historia"

"Si hoy estamos mal es porque nos robaron durante años", resaltó la diputada y pidió "seguir y pelear porque al final la República va a ganar". "En octubre gana la República, gana la lucha. Los argentinos tenemos que ser fuertes, en la próxima elección se juega la libertad y les pido a los fiscales que no se muevan de sus lugares, que estén ahí", exhortó. Además, detalló que "la elección de agosto hizo que nos diéramos cuenta de que hay que luchar para no perder todo lo que construimos en estos años".

