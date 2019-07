Elisa Carrió: "Si vos votas a un ladrón es porque te gusta ser ladrón"

"Se viene un populismo sin salida" si gana el kirchnerismo, advirtió este jueves la diputada nacional Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica analizó la posibilidad de que la fórmula Fernández-Fernández gane las próximas elecciones presidenciales diciendo: "A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían. Si vos votas a un ladrón es porque te gusta ser ladrón, si llegaras al poder, robarías".

No obstante, en una entrevista brindada desde su casa al programa de Diego Leuco (Todo Noticias), Carrió se mostró segura de la victoria de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, a quien definió como “el vicepresidente perfecto” cuya incorporación a Juntos por el Cambio “ayuda a la República”. "Ganamos seguro en octubre. Siempre lo supe, no participé nunca en la ansiedad general y no creo en las encuestas", afirmó.

Carrió aseguró que apoya no sólo al presidente, sino también a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a la calificó como una “extraordinaria líder política”. “Tengo mis esperanzas puestas en ese liderazgo”, señaló, pero recriminó a su espacio político, diciendo que debería concentrarse en “hablar más de nosotros” y menos de la oposición. “Sé que nos quedan las cuestiones de hambre, pobreza y prosperidad económica, y por eso me quiero dedicar a la actividad privada social. Quiero hacer sociedades anónimas de mujeres que exporten, quiero dedicarme a generar prosperidad”, dijo.

Sobre su relación con el presidente Macri, Carrió volvió a afirmar que es “mucho más de lo que la gente cree”: “Hablamos de todo y algunas cosas no me gustan. Ni su amigos ni mi gente saben lo que hablo con Macri. Como él es jugador, siento que a veces me esconde cosas. Pero no puede negármelas, yo sé todo. Además los hombres cuando mienten son muy graciosos. No me arrepiento de haberlo apoyado”. “Estoy siempre al lado de él (de Macri), mucho más de lo que la gente cree. Porque no hay fotos, no hay nada. Ni los amigos de Macri ni mi gente saben lo que hablo con el, mi gente tampoco”, relató.

D.S.