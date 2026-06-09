En el homenaje al Rebe de Lubavitch, Milei habló de las charlas filosóficas con Fantino y lo alabó: "Fue determinante en mi popularidad"

Durante la noche de este lunes, el presidente Javier Milei encabezó un "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, y también mencionó la importancia de una charla con Alejandro Fantino en relación a la elaboración del discurso presentado.

"Luego de una muy profunda charla, una noche ahí apareció la idea que les voy a estar transmitiendo. El epílogo tiene un nombre, 'Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso'", explicó el mandatario con respecto a la relevancia de su relación con el periodista en relación a su proceso de análisis y reflexión de cara a escribir su próximo libro.

El Presidente elogió al conductor: "Es alguien por quien tengo mucho afecto y que ha sido clave y determinante en mi popularidad".

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