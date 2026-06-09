martes 09 de junio de 2026
POLITICA
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En el homenaje al Rebe de Lubavitch, Milei habló de las charlas filosóficas con Fantino y lo alabó: "Fue determinante en mi popularidad"

El presidente destacó la importancia de una conversación con el periodista de cara a su proceso de análisis y reflexión en el marco de la escritura de su próximo libro.

Javier Milei 24052026
Javier Milei | AFP
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Durante la noche de este lunes, el presidente Javier Milei encabezó un "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, y también mencionó la importancia de una charla con Alejandro Fantino en relación a la elaboración del discurso presentado.

"Luego de una muy profunda charla, una noche ahí apareció la idea que les voy a estar transmitiendo. El epílogo tiene un nombre, 'Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso'", explicó el mandatario con respecto a la relevancia de su relación con el periodista en relación a su proceso de análisis y reflexión de cara a escribir su próximo libro.

El Presidente elogió al conductor: "Es alguien por quien tengo mucho afecto y que ha sido clave y determinante en mi popularidad".

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