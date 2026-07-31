En qué consiste el polémico "grillete fiscal" que Milei quiere aplicar en Argentina siguiendo el ejemplo de Estados Unidos

En la cadena nacional que brindó este jueves 30 de julio, el presidente Javier Milei habló del paquete de proyectos que enviará al Congreso y se refirió al “grillete fiscal”, un mecanismo inspirado en el “shutdown” que se usa en Estados Unidos.

El mandatario libertario explicó que este “grillete fiscal” servirá para impedir que el Estado tenga presupuestos deficitarios. El esquema planteado es el siguiente: si el resultado fiscal es negativo durante varios meses seguidos, el Congreso contará con un tiempo determinado para implementar acciones que vuelvan a equilibrar las cuentas públicas.

Javier Milei en la cadena pública que dio este jueves 30 de julio

Si no lo logran, se aplicará el “grillete fiscal”, paralizándose actividades estatales no esenciales. Además, mientras el mecanismo esté activo, no cobrarán sus haberes el Presidente, el Vicepresidente, los diputados, los senadores, los ministros, los secretarios y los subsecretarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con la reforma del Banco Central, Milei buscó marcar la agenda tras una semana de anuncios y confrontaciones

Milei aseguró: “Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”; para luego remarcar que pensiones, jubilaciones, asignaciones familiares y universales, junto a los servicios de seguridad, salud, defensa nacional y penitenciarios no se verán afectados por esta medida.

En una entrevista que realizó para el streaming Neura, el 15 de junio pasado, Milei había sintetizado, de manera todavía más breve, cómo funciona este mecanismo: “Cuando agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”.

En Norteamérica el “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones.

Posteo de Rodolfo Aguiar contra el grillete fiscal de Milei

Los cuestionamientos de Rodolfo Aguiar e Itai Hagman al “grillete fiscal”

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, usó su cuenta de X para cuestionar el “shutdown” que quiere implementar Javier Milei: “¡El grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos, presidente! El ‘shutdown’ ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó. ¡Y NO MIENTA!".

Luego sumó: "Porque muchos SERVICIOS ESENCIALES YA NO SE ESTÁN GARANTIZANDO por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos. Si el Estado argentino hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el ESFUERZO Y SACRIFICIO DE SUS TRABAJADORES”.

Con la reforma del Banco Central, Milei buscó marcar la agenda tras una semana de anuncios y confrontaciones

El dirigente cerró su posteo remarcando: “Además, le cuento que si la inflación es un robo como dijo, ¡todos ustedes YA TENDRÍAN QUE ESTAR PRESOS! Somos unos de los países con la inflación más alta en el mundo. PD: Robo, estafa, falsificación, grillete… ¡Presidente, el que tiene hambre en pan piensa! ¡Los términos que utilizó parecen ser PREMONITORIOS DE LO QUE VA A VIVIR USTED!”.

Posteo de Itai Hagman contra el grillete fiscal de Milei

Por su parte, Itai Hagman, diputado nacional de Fuerza Patria, también se mostró muy duro con el discurso presidencial en el posteo que subió a su cuenta de X, en uno de cuyos párrafos remarcó: “En relación a lo fiscal, el esquema de Shutdown tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado”.