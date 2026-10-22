Encuesta 2027: "antiperonismo" o "anti Milei" ¿Cuál pesará más a la hora de votar?

La consultora Proyección publicó una encuesta nacional que realizó entre el 1 y el 13 de octubre y entre sus múltiples consultas pidió a los consultados su nivel de acuerdo con las siguentes ideas:

- "Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo"

- Y la contrapartida: "Podría votar a un candidato que no me guste para que no continúe Milei".

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Es una forma de medir el rechazo con una categoría clásica, el "antiperonismo" y otra más reciente, el "antimileísmo" y anticiparse al impacto electoral que esos efectos podrían tener.

El resultado comparativo dio bastante parejo, con Milei con una mínima ventaja en el rechazo como motivación para el voto a otro candidato.

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Un 22,6 % dijo que está "muy de acuerdo" con la idea de votar a un candidato que no lo satisfaga del todo con tal de que Milei no reelija. Un 16,9% respondió que está "de acuerdo". Entre los dos valores suman un 39,4%.

De todas forma, hay una mayoría de consultados que se niega a pensar de ese modo, un 46,8% sumados el "muy en desacuerdo" y el "en desacuerdo", lo que no significa directamente que sean personas que vayan a votar necesariamente al actual Presidente si se presenta a la reelección.

Mientras, un 38,8% avaló la posibilidad de votar a un candidato que no le guste si el objetivo es evitar un retorno del peronimso al poder. Se reparte entre 23,9% del "muy de acuerdo" y el 14,9% del "de acuerdo".

Igual que en el caso de Milei, una mayoría, en este caso del 42,5 % prefiere no razonar de esta forma al evualar su voto para las elecciones de 2027.

La encuesta de Proyección: ¿Quién ganaría hoy?

De acuerdo al relevamiento titulado Estudio de Opinión Pública Nacional, en la intención de voto hoy Javier Mlei le saca un ventaja a Axel Kicillof de más de 5 puntos en una primera vuelta: 37% a 31,6%.

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Pero en un balotaje la distancia se acorta a poco menos de dos puntos, 41% a 39,1%. La lógica es que el gobernador bonaerense sumaría muchos votos de quienes en la primera ronda eligirían a Myriam Bregman, que llega al 7,4%. El "efecto" anti Milei podría tener una expresión en esa instancia con esos votos que van a la izquierda cuando las opciones son más amplias.

Más díficil de saber es como se repartirían los votos para el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, que de acuerdo a los resultados de esta encuesta, sería elegido por un 4,3%.

Ficha técnica, Universo: Mayores de 16 años residentes en la República Argentina. Instrumento: Cuestionario estructurado.Técnica de recolección: CAWI. Reclutamiento: On-Line mediante puntos muestra geolocalizados. Muestra: Ajustada según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo, regiones, y voto anterior. Período: 1 al 13 de Octubre del 2026. Casos efectivos: 1.231.Margen de error: 2,79%. Nivel de confianza: 95%

LT