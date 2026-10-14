Encuesta 2027: cómo está el ranking de los candidatos que los votantes "nunca" elegirían

Falta un año para las elecciones de 2027, pero como el propio Gobierno instaló hace rato un ambiente de campaña, todo el mundo ya está muy atento con los datos que arrojan las encuestas. con las sugestivas curvas de evolución. Una encuesta de QMonitor indagó sobre el índice "nunca", es decir sobre el candidato "invotable" que tiene cada consultado. Y el "subibaja" marcó algunos elementos para tener en cuenta.

Una aclaración: en todos los casos analizados el "nunca lo votaría" le gana cómodo al "seguro lo votaría". Por supuesto hay una zona intermadia, pero ese es el primer dato que resalta.

Encuesta 2027: el efecto Bullrich, el "dedo" de CFK y la fórmula "preferida" para enfrentar a Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quien junta más "nunca lo votaría" es el presidente Javier Milei, con un 55%. Con el mandatario las opiniones van a los extremos, porque es a la vez quien tiene más votos "seguros", con un 27 %.

Segunda en el "voto nunca" está la vicepresidenta Victoria Villarrauel, con un 49%. El panorama no parece muy favorable para ella porque su porcentaje de votos "seguros" es muy bajo, con apenas el 5%.

Tercero en este ranking de rechazo garantizado entra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, un punto abajo de la vice con su 48%. Dos puntos menos tiene Daniel Hadad, con un 46%. Pero en el caso del empresario de los medios, el voto asegurado apenas llega al 1 %.

Hadad empata con Sergio Massa, en el cuarto puesto del "nunca". Pero el 1% de "seguros" del empresario está lejos del 13% del excandidato presidencial en 2023. Además, Massa junta un 34% de consultados que contestaron "podría votarlo". Y Hadad, solo un 11%.

Encuesta: ¿Peronista, kirchnerista, libertario? Las etiquetas que más rechazan los votantes

En la lista de los "nunca" sigue la diputada de izquierda Myriam Bregman, no muy separada del resto, con un 44%. Otros dirigentes sondeados son el empresario Jorge Brito (41%) y el actual senador y exgobernador sanjuanino Sergio Uñac (39%). Pero en ambos casos es muy grande la barra de los que responden "no sé", con un 49 % y un 51% respectivamente.

El voto "nunca": cómo es la evolución

En cuanto a la curva temporal, el "nunca" para Milei subió del 50% que tenía en febrero al 55 % de la medición efectuada en los últimos días de agosto.

Ahi le saca ventaja Kicillof, que bajó del 57% al 48%, en el mismo plazo. Sin embargo, su techo de votos seguros también bajó: del 21% pasó al 19%.

En el caso de Milei, en ese punto, la baja fue del 32% al 27%.

Ficha técnica: Tipo de estudio: encusta online. Ámbito geográfico: Argentina. Universo: Personas mayores de 18 años en condiciones de votar Peródo analizado: del 07 al 26 de agosto de 2026: Instrumento de Recolección de datos: Cuestionario estructurado autogestionado. Diseño Muestral: muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ajuste por procedimientos de ponderación individual de sexo, edad y nivel educativo según datos sociodemográficos. Tamaño de la muestra: 1.645 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2,4%, para un nivel de significación del 95%, bajo el supuesto de máxima heterogeneidad p=q=0.5.

LT