Una encuesta revela hacia dónde se fugan los votos de Milei

El panorama que marca una encuesta nacional de la consultora Escenarios hecha en septiembre aparece como complicado para el Gobierno y sus aspiraciones para 2027. Según los datos del informe, el oficialismo retiene solo al 50,5% de quienes votaron a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, mientras que el resto de ese electorado se reparte entre distintas alternativas.

¿Adónde van esos votos que se fugan? Según esta encuesta, el 12,6% se inclina por el peronismo, el 8,2% por una derecha no oficialista, el 6,2% no iría a votar, el 4,6% eligiría a un candidato de izquierda, el 3,5 % a un candidato de centro, el 2,5 % a "otro" y el 2,2 % votaría votaría en blanco o nulo.

La grilla se completa con un 9,7% todavía no sabe a quién votaría, un porcentaje que puede ser clave a la hora de definir la elección.

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El relevamiento muestra así un escenario de dispersión del voto que acompañó a Milei en 2023.

Mientras tanto, el peronismo aparece actualmente como el espacio con mayor intención de voto, con 35,7%, frente al 27,2% del oficialismo, un 7 % a un candidato de centro, y un 6,8% a un candidato de derecha o liberal que no pertenazca al Gobierno, en los primeros lugares.

Milei y la retención de su votantes en 2023

La diferencia en la capacidad de retener votantes surge al comparar los electorados de las últimas elecciones presidenciales. Entre quienes habían elegido a Sergio Massa, el 77,9% volvería a votar a un candidato peronista, una proporción significativamente superior a la retención que registra Milei.

El estudio de Escenarios también muestra qué ocurrió con otros electorados de 2023. Entre quienes votaron a Patricia Bullrich, el 40,4% se mantiene actualmente dentro del oficialismo, mientras que el 17,4% se inclina por una derecha no oficialista y el 17% por una alternativa de centro.

En el caso de los votantes de Myriam Bregman, la izquierda conserva al 59,3%, mientras el 15,3% se orienta actualmente hacia el voto en blanco o nulo.

Elecciones 2027: el centro, entre el peronismo y las alternativas

La distribución del voto según la ubicación ideológica de los consultados muestra otra de las claves del relevamiento. Entre quienes se identifican con la derecha, el 60,7% votaría al oficialismo y el 15,9% a otra fuerza de derecha.

Entre quienes se considera de izquierda, el 73,9% se inclina por el peronismo y apenas el 13,5% por una fuerza de explicitamente identificada con esa ideología.

El escenario más abierto aparece entre quienes se ubican en el centro, un sector que representa aproximadamente un tercio del electorado. Allí, el peronismo alcanza el 39,6%, frente al 10,9% del oficialismo. Un candidato específicamente de centro obtendría el 13,7%, mientras que el 14,4% permanece indeciso.

Los votantes y la división según las posiciones económicas

El relevamiento también segmenta al electorado según sus posiciones frente a la economía. Entre quienes tienen preferencias promercado, el oficialismo concentra el 85%. . Entre los que priorizan el rol del Estado, el peronismo alcanza el 70,6%.

El grupo más numeroso es el de posiciones económicas mixtas, que representa el 46% de la población. Allí, oficialismo llega 23,5 % y el peronismo al 24,1%, bastante parejos. Mientras, una derecha alternativa reúne 10, 4%, una opción de centro otro 10, 4% y los indecisos 13,1 %.

Myriam Bregman, referente de la izquierda, que todavía tiene baja camtidad de voto asegurado pero un potencial de crecimiento

Qué pasa con la izquierda

La encuesta ubica actualmente a la izquierda en 4,9% de intención de voto, aunque detecta un universo potencial considerablemente más amplio.

El 45,5% asegura que nunca votaría a un candidato de izquierda, mientras que el 11,1% considera baja esa posibilidad. Otro 22% afirma que la probabilidad es media y que dependería del candidato, mientras que el 9,4% la considera alta y el 4,9%, muy alta.

En total, el 36,3% del electorado constituye, según la metodología utilizada por Escenarios, un "mercado" potencial para candidatos de izquierda, al sumar las respuestas de probabilidad media, alta y muy alta. El núcleo que expresa una probabilidad alta o muy alta llega al 14,3%.

Ese potencial es mayor entre los defensores del Estado, donde el 72% considera al menos posible votar a la izquierda, y entre los votantes culturalmente progresistas, con 82,1%.

Entre los peronistas, el 37,4% afirma que su eventual voto a la izquierda dependería del candidato, mientras que entre los kirchneristas esa proporción alcanza el 36,4%. A su vez, el 16,8% de los peronistas y el 25% de los kirchneristas le asigna una probabilidad alta o muy alta. Un dato a tener en cuenta.

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Los motivos del rechazo a la izquierda

Entre quienes descartan votar a la izquierda, el 23,3% menciona desacuerdos con valores y costumbres , el 19,7 % por sus ideas económicas, y el 18,1% la asociación con los gobiernos de Cuba Venezuela.

Mientras tanto, distintas razones relacionadas con su capacidad para gobernar reúnen el 31,7%.

Ficha técnica: el relevamiento se realizó sobre población general de 16 años y más, en el ámbito nacional. El procedimiento fue de muestreo aleatorio, con cuotas según nivel educativo y grupo etario. El instrumento de recolección fue la encuesta estructurada Segmentos de ponderación: muestra post-estratificada según sexo, educación y grupo etario. Técnica de recolección: encuesta online. Trabajo de campo 3 al 11 de septiembre de 2026 Tamaño de la muestra 2.235 casos Error de muestreo +/- 2,07% (p = q = 0,5). Nivel de confianza 95%.

LT