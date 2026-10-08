Encuesta 2027: continuidad o cambio, cuál gana a un año de las elecciones

Con vistas a las elecciones de 2027 la pregunta clave es: ¿Continuidad o cambio? Según la encuesta nacional de septiembre de la consultora Management & Fit, por ahora, a un año de las elecciones, gana el cambio.

En comparación con la medición de la consultora de julio, las opciones se mantienen en el mismo orden. Pero mirando con lupa los números, la continuidad total o parcial de la gestión del gobierno libertario cayó 1,5 puntos. Hoy se ubica en un 38,2 %.

Yendo más a lo particular, la opción de continuidad total aumenta entre los varones y las personas de menos de 40 años. Mientras, la continuidad con cambios se destaca en el nivel educativo alto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Milei se desconectó de sus votantes?: una encuesta advierte sobre las "dos economías que no se tocan"

En la comparativa entre los meses de julio y septiembre de 2026, los resultados reflejan los siguientes datos:

- La opción de una continuidad total de equipo de gestión y políticas de gobierno pasó de 16.1% en julio a 17.4% en septiembre.

- La alternativa de una continuidad de equipo de gestión con cambio en algunas políticas bajó de 23.7% en julio a 20.8% en septiembre.

La opción por el cambio total, mientras tanto, subió levemente de 57.0% en julio a 57.5% en septiembre.

Estas variaciones parecen marcar una tendencia a un todo o nada, a la que seguramente los espacios le pondrán el ojo para ajustar el contenido de las campañas.

Elecciones 2027: la brecha de género

En el desglose demográfico se manifiesta la brecha de género que se viene advirtiendo en otras encuestas.

- Entre los varones, un 22.1% prefiere continuidad total, un 22.4% opta por continuidad con cambios, un 52.0% prefiere un cambio total y un 3.4% no sabe o no contesta.

- Entre las mujeres, el 12.5% prefiere continuidad total, el 19.2% continuidad con cambios, el 63.1% cambio total y el 5.2% no sabe o no contesta.

Una encuesta revela hacia dónde se fugan los votos de Milei

- En la franja de menores de 40 años, un 20.3% votaría por continuidad total, un 19.7% por continuidad con cambios, un 55.7% por cambio total y un 4.3% no responde.

- Entre las personas de 40 años o más, el 14.8% prefiere una continuidad total, el 21.8% continuidad con cambios, el 59.2% cambio total y el 4.3% no responde.

- Por último, en el segmento de nivel educativo bajo, un 17.0% prefiere continuidad total, un 18.8% continuidad con cambios, un 59.0% cambio total y un 5.2% no sabe o no contesta.

Ficha técnica: Fecha de relevamiento Del 14 al 28 de septiembre 2026. Universo: Población residente en Argentina entre 16 y 75 años. Tipo de investigación: Cuantitativa. Encuestas recolectadas por metodología presencial, online y CATI a fijos y celulares. Se establecen cuotas de sexo, edad y nivel educativo según datos del Censo Nacional 2022. Casos 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.1%, para un nivel de confianza de 95%. Se realiza un corte de análisis en: Provincia de Buenos Aires con 800 casos, con un margen de error de +/-3.5%.

LT