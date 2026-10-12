Encuesta 2027: el efecto Bullrich, el "dedo" de CFK y la fórmula "preferida" para enfrentar a Milei

Las elecciones de 2027 están en la mira y la consultora DC hizo distintas preguntas sobre personajes de la primera línea política, para configurar el mapa de las intenciones de voto.

El relevamiento se llama "Los argentinos tienen la agenda y el GPS" y se realizó en los últimos días de septiembre.

Una de las consultas tiene que ver con la senadora Patricia Bullrich, quien si bien se viene manifestando a favor de una "continuidad del modelo", al no nombrar explícitamente al presidente Javier Milei exhibe sus uñas de candidata.

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Si Patricia Bullrich no va de vice, ¿qué pasa?

Pero en esta encuesta indagan sobre el efecto que produciría una negativa de una postulación a la vicepresidencia de la exministra de Seguridad Nacional. La pregunta puntual fue: "Si Patricia Bullrich no fuera la vicepresidente de la fórmula de LLA en 2027, igual votarías a La Libertad Avanza?

Entre las afirmaciones seguras, gana el "sí". El "sí, votaría igual" suma un 40,7%.

Mientras, entre el "no, solo si es Bullrich" y el "no, dependería de quien sea el/la vice", llegan al 17%.

Sin embargo, la zona mayoritaria de las respuestas mantiene la intriga: un 42% respondió: "No sé todavía".

El "dedo" de Cristina Kirchner: ¿Que dupla prefiere?

Otra pregunta es sobre "el dedo" de Cristina Kirchner para elegir el candidato del peronismo/kirchnerismo.

De los mencionados puntualmente gana Sergio Massa, el excandidato en 2023, con un 30,6%. Segundo queda un dirigente bien propio del espacio interno de la expresidenta, Eduardo "Wado" de Pedro, con un 15,4%. De Pedro había llegado a lanzar una candidatura presidencial en 2023, hasta que CFK resolvió que el postulante fuera el exintendente de Tigre.

Axel Kicillof queda tercero con un 11,7%, y el dato no sorprende porque se sabe de la fuerte interna entre la exmandataria y el gobernador bonaerense. El exgobernador de Santiago del Estero y hoy senador Gerardo Zamora completa con un 8,2%.

Sin embargo, la mayoría de los consultados optó por el rubro "otros". Muy diversificado, por cierto. El único que asoma entre las menciones es el diputado Máximo Kirchner, y, más atrás, Juan Grabois. Entre los "no me interesa", "ni idea" y "ninguno" juntan la mayor parte de las respuestas.

La fórmula opositora que "ven" los encuestados

Otra pregunta interesante es sobre la potencial fórmula para disputarle la elección al oficialismo. Atención: la consulta no es específicamnte a cuál votaría, sino "cuál te gustaría", lo que abre las interpretaciones sobre las respuestas.

Gana, cómoda, la fórmula Axel Kicillof-Myriam Bregman, una posibilidad que no parece muy viable pero que es reclamada por muchos simpatizantes del kirchnerimso o el progresismo.

Segunda viene una opción en otro campo ideológico: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el expresidente de River Jorge Brito suman un 29,3% de las preferencias, con esa conjunción "derecha nacionalista"-."empresario exitoso".

Terceros, con un 18,9% entran otro empresario, Daniel Hadad con Horacio Rodríguez Larreta. Cuarta, una fórmula peronista más de centro con Sergio Massa y Gerardo Zamora, con un 8,1 %.

La encuesta también indaga sobre el voto en genaral: ahí, de acuerdo al resultado, hoy LLA tiene el 40,2% y entre el peronismo y el kirchnerismo (mencionados así por separado), un 28,2%.

Ficha técnica: Estudio: Encuesta Nacional. Consultora: DC Consultores. Ámbito geográfico: Nacional. Fecha de relevamiento: Del 26 al 29 de septiembre. Universo: Población residente en la República Argentina en condiciones de votar. Tamaño de la muestra: 1710 casos efectivos. Diseño muestral: Muestreo no probabilístico con distribución aleatoria. Instrumento de recolección: Cuestionario semi estructurado administrado a través de dispositivos móviles. Margen de error: +/- 2.5%. Objetivo del estudio: Desarrollo, recuerdos, responsabilidades, confianza, jubilación a políticos, análisis de gestión, impuestos, cambio de los problemas y miedos, perspectiva actual y futuro.​ Bonus track: Imagen local, representatividad e intención voto.

LT