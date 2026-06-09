Encuesta: Javier Milei subió tres puestos en el ranking presidencial de América Latina

Una encuesta de CB Global Data midió la imagen positiva y negativa de los presidentes latinoamericanos, conformando un ranking de aprobación. La mitad de los representantes logró, en mayor o menor medida, mejorar su reputación respecto del período anterior, entre ellos Javier Milei.

El salvadoreño Nayib Bukele es el primero en el ranking, logrando un 69,1% de imagen positiva y un diferencial de +1,6%. Por el contrario, Claudia Sheinbaum, de México, perdió 2,3%, ubicándose en el segundo lugar del ranking, pero aun así manteniendo un 65,5% de aprobación.

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El tercer lugar lo ocupa Laura Fernández, quien asumió recientemente la presidencia de Costa Rica, tras ganar las elecciones en febrero. Su mejora respecto del período anterior fue del 3,4%, lo que la hizo subir dos posiciones. El apoyo hacia ella viene desde las elecciones. Su contundente triunfo reforzó la percepción pública de legitimidad y éxito electoral, lo que suele traducirse en mejoras en indicadores de imagen positiva tras la elección.

En el fondo de la lista se encuentran José Balcázar, presidente saliente de Perú, que celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado domingo 7 de junio. De manera ascendente, lo sigue Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con solo 29,5% de imagen positiva, aunque una sorprendente mejora de 5,4% en sus números.

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Bernardo Arévalo, de Guatemala, es quien ocupa el puesto 16, con un 33,1% de aprobación y una caída de 3,8% de su imagen. El mes pasado, ese puesto estaba ocupado por Javier Milei, presidente de Argentina, que ha logrado subir 3 puestos en el ranking, posicionándose 13º con un 37,9% de aprobación, 3,1% más de apoyo. La desaprobación sigue siendo alta, con 59,6%, pero su mejoría se dio en un contexto de balances positivos en algunos indicadores clave para el Gobierno, como la inflación.

Delcy Rodríguez, de Venezuela, es quien presenta la mayor variación positiva de todos los presidentes, con una suba de +5,4 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -9,2 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.

La imagen negativa de Rodrigo Paz aumentó mucho principalmente por sus primeras medidas de ajuste económico (eliminación de subsidios a combustibles), que provocaron alzas de precios muy fuertes, inflación, protestas masivas y bloqueos, y por la percepción de que la crisis no se está resolviendo. El presidente asumió a fines de 2025, y es ahora cuando se está materializando el descontento respecto de su gestión. En sintonía con lo que pasa en otros países de la región, como Argentina, muchas promesas de campaña (bonos, nuevo pacto fiscal) no podrán hacerse realidad en los primeros meses; la insistencia de que "se avecinan tiempos mejores" contrasta con la realidad que percibe la gente, creando falsas expectativas y frustración social.

El medio sigue ocupado por aquellos presidentes que logran consolidarse en sus países, pero que lidian con una ciudadanía muy polarizada. Yamandú Orsi, de Uruguay, se encuentra al límite de descender a la lista de “los peores”, con un 38,8% de aprobación, pero un diferencial de -1,5% respecto del período anterior.

Nasry Asfura, de Honduras, se posicionó exactamente en la mitad de la tabla con 44,5% de imagen positiva, pero con una pérdida de 2,6%. El chileno José Antonio Kast se posiciona con un sólido 45,2% de imagen positiva, que mejora su imagen en un 1,8% respecto de la medición anterior.

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RG