Encuesta: La Libertad Avanza gana en primera vuelta, pero Milei empata con Kicillof en el balotaje

La carrera presidencial hacia 2027 presenta un escenario abierto, con una primera fotografía favorable a Javier Milei y una segunda que vuelve a emparejar la competencia. Según la última encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, La Libertad Avanza se impone en una eventual primera vuelta, pero cuando la elección se reduce a un mano a mano entre Javier Milei y Axel Kicillof, el resultado es de empate.

El dato marca una diferencia entre las dos instancias electorales. El oficialismo conserva capacidad para imponerse como primera fuerza cuando la oferta electoral es más amplia, pero esa ventaja desaparece cuando los votantes deben optar entre Milei y Axel Kicillof. Y aunque todavía falta mucho para las elecciones los datos configuran una muestra el humor de la sociedad sobre las posibles propuestas electorales.



Encuesta: más del 50% rechaza la economía de Milei y el regreso del kirchnerismo

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La encuesta del Obervatorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue realizada entre el 28 y el 31 de julio sobre 2.895 casos de manera online con un error muestral ±1,8%

La Libertad Avanza

El primer dato electoral del relevamiento muestra que el 39 % elige la continuidad mientras que el 61 por ciento elige el cambio lo que dejaría al oficialismo en la puerta de ganar en primera vuelta. Del otro lado ese porcentaje marca una oportunidad para la oposición si supiera capitalizar el descontento.

Posteriormente el estudio formula la siguiente pregunta: ¿Cuál de estas alternativas preferis? El resultado arroja que el 37 % elegiría a "Un nuevo gobierno peronista no kirchnerista"; el 34% a "Un nuevo gobierno del kirchnerismo" y por último con 8 % se ubica "Un nuevo gobierno del Pro/macrismo. Con el peronismo solo no alcanza y con el kirchnerismo tampoco.

Primera vuelta y balotaje

Pensando en las elecciones presidenciales de 2027, el estudio pregunta: "Si las elecciones fueran hoy ¿a qué espacio político votarías? El 34 por ciento eligió a la Libertad Avanza, el 21 % al peronismo kirchnerista, y el 15 % al peronismo no kirchnerista. Muy atrás se ubican Izquierda Unida con un 9 % y Pro/Macrismo con un 7 %.

El empate en el balotaje entre Milei (41%) y Kicillof (41%) es probablemente el dato de mayor peso político del relevamiento. Por ahora, según OPSA, ninguno de los dos consigue despegarse.

Finalmente el estudio revela que “julio muestra una sociedad reconciliándose con el Gobierno, pero tampoco una sociedad que haya encontrado una alternativa claramente dominante. El oficialismo conserva competitividad pese al deterioro de su legitimidad; la oposición amplía sus posibilidades, aunque continúa condicionada por su fragmentación y por los saldos negativos de sus propios liderazgos".

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