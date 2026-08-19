Encuesta: los indecisos ya son la tercera fuerza de cara a las elecciones de 2027

La carrera presidencial de 2027 todavía está lejos de tener un resultado definido. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés muestra que, detrás de la disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza, aparece un tercer actor con un peso electoral suficiente como para cambiar el resultado: los argentinos que todavía no saben a quién votar.

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, se observa un escenario de paridad encabezado por el Peronismo (26%) y por La Libertad Avanza (24%), con un elevado nivel de indecisos (20%) y de quienes no quieren revelar su preferencia (5%).

El Peronismo conserva la fidelidad del 69% del voto a Massa, mientras que LLA retiene el 61% de su voto en primera vuelta. El fuerte contraste se da en la fidelización del voto previo: LLA retiene solo el 38% de votantes de Bullrich, quienes se dispersan más.

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El dato resulta relevante porque ninguna de las dos principales fuerzas consigue, por ahora, apropiarse de una mayoría del electorado. El escenario se mantiene abierto y una porción considerable de los votantes permanece fuera de las dos alternativas que concentran la mayor parte de la competencia.

La encuesta de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 casos, adultos mayores de 18 años conectados a Internet, permite además observar dónde están esos electores y, sobre todo, qué ocurrió con quienes habían votado a las distintas fuerzas en 2023.



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La indefinición no se concentra solo en un determinado sector social. Entre los hombres alcanza el 20% y entre las mujeres también el 20%. Por nivel socioeconómico, llega al 22% entre los sectores ABC1, al 19% en la clase media alta, al 17% en la clase media baja y al 22% entre los sectores de menores ingresos.

La edad también introduce diferencias entre los votantes. El grupo más proclive a no tener decidido su voto es la Generación X, de entre 46 y 61 años, donde la indefinición alcanza el 24%. Entre los Millennials (45 a 30) llega al 19%, entre los Boomers (+60) al 19% y entre la Generación Z (sub 30) al 13%.

Ese 20% aproximado de electores que todavía no tiene una opción definida adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa la estructura del voto de las dos principales fuerzas. El peronismo conserva una base significativa, mientras que La Libertad Avanza mantiene buena parte del electorado que llevó a Javier Milei a la Presidencia, pero ninguno de los dos espacios logra cerrar la elección.

El peronismo registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres; 19% en el segmento ABC1, 26% en la clase media alta, 25% en la clase media baja y 29% entre los sectores de menores ingresos. Por generaciones, obtiene 21% entre los jóvenes de la Generación Z, 27% entre los Millennials, 21% entre la Generación X y 32% entre los Boomers.

La Libertad Avanza presenta un perfil diferente: 27% entre los hombres y 21% entre las mujeres; 28% en el segmento ABC1, 24% en la clase media alta, 27% en la clase media baja y 21% en los sectores de menores ingresos. Entre los jóvenes de la Generación Z alcanza 27%, entre los Millennials 24%, entre la Generación X 24% y entre los Boomers 24%.



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Pero el dato más revelador aparece cuando la encuesta reconstruye el comportamiento de los votantes de 2023. Entre quienes habían elegido a Sergio Massa en el balotaje, 69% volvería hoy al peronismo. Entre quienes habían votado a Milei, 61% mantiene su respaldo a La Libertad Avanza.

Es decir, los dos grandes espacios conservan núcleos electorales importantes. El problema para ambos está en el resto del electorado.

El caso de los antiguos votantes de Juntos por el Cambio resulta particularmente significativo. Entre quienes habían elegido a Patricia Bullrich en 2023, 38% hoy se inclinaría por La Libertad Avanza.

Sin embargo, también existe un segmento de antiguos votantes libertarios que hoy no tiene una decisión tomada. Entre quienes votaron a Milei en 2023, 16% responde que todavía no sabe qué haría en una elección presidencial.

La fotografía que surge de la encuesta es, por lo tanto, menos la de una elección polarizada que la de una elección abierta. El peronismo tiene una base electoral sólida y una elevada retención de sus votantes. La Libertad Avanza conserva una parte importante de su electorado y continúa captando votantes que anteriormente se identificaban con el PRO. Pero ninguno de los dos espacios consigue, por ahora, ampliar suficientemente sus fronteras. En ese contexto, la tercera fuerza no aparece representada por un partido sino por una actitud electoral: esperar.

La cantidad de personas que todavía no sabe a quién votar puede terminar siendo decisiva si la elección mantiene una competencia estrecha entre el oficialismo y el peronismo. No necesariamente porque esos votantes vayan a concentrarse detrás de una sola alternativa, sino porque tienen margen para modificar el orden actual de la competencia.

El escenario también ayuda a explicar por qué las distintas mediciones sobre 2027 muestran diferencias importantes. Con una porción relevante del electorado todavía sin una decisión firme, pequeñas variaciones en la captación de ese segmento pueden alterar las posiciones de las principales fuerzas.

La elección presidencial está todavía a más de un año de distancia, pero la encuesta de la Universidad de San Andrés deja planteada una primera conclusión: la principal batalla de 2027 no será solamente entre Milei y el peronismo. También será por los argentinos que todavía no decidieron si quieren votar a alguno de los dos.

Metolodogía: Es una muestra estratificada por región, ajustada con cuotas de Nivel Socioeconómico (NSE) y Edad. Abarca 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires (dividida en CABA, GBA e interior de la Provincia). Para la ponderación se emplean los parámetros del Voto de las elecciones de octubre de 2025. Para esta muestra de 1000 casos, el intervalo de credibilidad al 95% equivale aproximadamente a $+/- 3.15$ puntos porcentuales.