Encuesta: Milei conserva su competitividad pese al malestar económico y LLA lleva su techo electoral al 55%

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de contrastes. La economía sigue siendo el principal motivo de preocupación de los argentinos, pero ese malestar todavía no se traduce en una pérdida de competitividad electoral para el oficialismo. Por el contrario, la última medición de Opinaia muestra que La Libertad Avanza amplió su techo electoral al 55% y que Milei se impondría frente a Axel Kicillof en un eventual balotaje.

El estudio corresponde del Termómetro Ciudadano de Opinaia fue realizado entre el 19 y el 25 de julio de 2026, sobre 1.000 casos a nivel nacional en forma online.

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El malestar económico sigue presente

El principal problema para el Gobierno está en la percepción de la economía. El desempleo volvió a ocupar el primer lugar de la agenda y alcanzó el 63%, uno de los registros más altos de la serie. La pobreza, en tanto, fue mencionada por el 59% de los encuestados.

La evaluación del presente económico tampoco es favorable: el 58% tiene una mirada negativa sobre la situación actual. Sin embargo, aparece un dato que puede explicar por qué ese malestar todavía no se transforma en una caída electoral más profunda del oficialismo.

Las expectativas están prácticamente divididas. El 31% cree que la situación económica mejorará, mientras que el 32% considera que empeorará. Es una diferencia mínima que muestra que, aunque el presente genera preocupación, todavía existe una parte importante de la sociedad que mantiene expectativas sobre una eventual recuperación.

Para Juan Mayol, de Opinaia, el escenario debe leerse justamente a partir de esa tensión entre el desgaste y las expectativas.

“Hoy está golpeado el Gobierno, la sociedad cansada”, sostiene Mayol. Y plantea que la evolución de la economía será determinante para definir cuánto margen conserva Milei: “Si de acá en más levanta un poco la economía, la perspectiva va a ser más holgada. Si sigue así, dura la mano, se van a achicar los márgenes”.



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Mayol pone además el foco en un aspecto que puede resultar decisivo para la elección de 2027: el destino del electorado que hoy se distancia del Gobierno. “El tema es que el electorado que pierde no va a las opciones kirchneristas, ahí es donde surge el gran interrogante”, advierte.

La observación ayuda a explicar una de las particularidades del escenario actual. El desgaste de Milei no necesariamente significa, al menos por ahora, un crecimiento equivalente de las alternativas opositoras.

La aprobación mejora, pero sigue en terreno negativo

La aprobación de la gestión presidencial se ubicó en 46%. Si bien continúa con saldo negativo, el dato representa una recuperación respecto del piso registrado en junio.

En paralelo, el oficialismo conserva varias de las figuras mejor posicionadas en la medición. Patricia Bullrich aparece al frente del ranking de imagen positiva, seguida por Javier Milei y Victoria Villarruel.

Según Opinaia, Milei lidera la intención de voto y se impondría frente a Kicillof en un eventual balotaje. El lider libertario tiene una aprobación de gestión del 46% y enfrenta una evaluación económica negativa del 58%, pero aun así obtiene el 47% en un eventual balotaje contra Kicillof, a quien supera por 17 puntos.

Además, el techo electoral de La Libertad Avanza creció hasta el 55%, un dato que muestra que el espacio oficialista tiene un potencial de crecimiento considerablemente mayor al de su núcleo duro actual.

El problema para la oposición

Mientras Milei tiene definido el liderazgo de su espacio, la oposición continúa sin encontrar una figura capaz de concentrar sus expectativas electorales.

Dentro del universo opositor, Axel Kicillof aparece por delante de Cristina Kirchner, pero hay un dato especialmente significativo: el 37% considera que todavía no existe un referente opositor claro.

Ese vacío puede terminar siendo tan importante como los niveles de aprobación o desaprobación del Gobierno. El oficialismo enfrenta el desafío de mejorar la percepción económica, pero la oposición todavía tiene que resolver quién puede convertirse en una alternativa competitiva para 2027.

Mayol resume el problema del Gobierno en la evolución de la economía y, especialmente, en la posibilidad de que la sociedad empiece a percibir una mejora concreta.

Según explica, durante los primeros meses de la gestión “se puso en tela de juicio el rumbo del Gobierno” a partir de la inflación y de su impacto sobre el salario real. Pero advierte que, si la inflación vuelve a bajar y la situación económica mejora, el panorama político puede cambiar.



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La encuesta parece ir en esa dirección: mientras la evaluación del presente continúa siendo negativa, las expectativas dejaron de mostrar una diferencia amplia entre quienes creen que la situación empeorará y quienes esperan una recuperación.

Por eso, la foto que entrega Opinaia no muestra a un Gobierno fuera de carrera ni tampoco a un oficialismo consolidado de cara a 2027. Muestra algo más complejo: Milei conserva competitividad electoral pese al malestar económico y tiene un espacio cuyo techo electoral llega al 55%, pero necesita que la mejora de las expectativas se convierta en una mejora concreta en la vida cotidiana.

Al mismo tiempo, la oposición todavía no consiguió transformar el descontento con el Gobierno en una alternativa electoral claramente identificada.

Y allí aparece, por ahora, una de las principales fortalezas de Milei: la sociedad puede estar disconforme con el presente económico sin haber decidido todavía que quiere cambiar el rumbo político. Y aunque todavía falta mucho para realizar una pronóstico más preciso este sondeo de opinión muestra una foto del momento que refleja el humor social sobre la vida de los argentinos.