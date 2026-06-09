La percepción sobre la gestión del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un piso luego de registrar cuatro meses de caídas consecutivas. Esta racha estuvo fuertemente ligada a los escándalos y sospechas de corrupción que salpicaron el entorno del gabinete presidencial en el último tiempo.



Según una encuesta reciente, el 65% de los encuestados (3 puntos menos que el mes anterior) considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el optimismo cayó un punto hacia el 66%. El 94% de los votantes de Fuerza Patria, por su parte, evalúa negativamente el transcurso económico. Entre los votantes de Provincias Unidas (PU) incrementó el pesimismo por 3 puntos al 81%.

Pero el dato que preocupa al Gobierno de cara a las elecciones y si no logra domar la inflación es que el 68% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, al igual que el mes anterior y el valor más alto desde agosto de 2024.

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Los datos provienen del informe de Humor Social y Político Nacional de Mayo 2026, elaborado por las consultoras Berensztein y D'Alessio IROL de manera online entre el 29 y el 30 de mayo de 2026, abarcando las respuestas de 800 encuestados mayores de 18 años provenientes de todo el territorio nacional.

El análisis segmentado por el comportamiento electoral demuestra que la grieta sigue presente. Entre los ciudadanos que votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el respaldo a la conducción de Milei se mantiene en un 80%. En la vereda opuesta, el rechazo es casi absoluto dentro de las filas de Fuerza Patria (FP), donde el 95% califica la gestión negativamente (mostrando una reducción de 4 puntos respecto al mes anterior). Por su parte, el 71% de los votantes alineados con Provincias Unidas (PU) tiende a mirar con ojos críticos al Ejecutivo libertario.

La inseguridad destrona a la economía

Por primera vez en varios meses, la inseguridad escaló al primer puesto como la mayor preocupación ciudadana, alcanzando el 65%. Con este salto, desplazó al segundo lugar a la incertidumbre por la situación económica del país, la cual se posicionó con el 64%.

El tercer lugar del ránking refleja de manera directa el impacto mediático y político de la coyuntura del Gobierno: la posibilidad de que existan actos de corrupción dentro de la propia administración de Javier Milei es una inquietud central para el 58% de los entrevistados.

Al desglosar este panorama según las identidades políticas, las prioridades difieren sustancialmente. La agenda de los votantes de La Libertad Avanza está monopolizada por la inseguridad (75%) y la impunidad de los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo (60%). Ninguna otra problemática supera la barrera del 50% en este grupo. Mientras que para los votantes de Fuerza Patria la agenda económica es prioritaria y acuciante. El listado de sus mayores temores está liderado por los ajustes que lleva adelante el Gobierno (87%), seguido de cerca por la incertidumbre económica (84%) y la inflación (75%).

Tablero político: Francos, el único aprobado

El escenario de posicionamiento de los líderes políticos ratifica una profunda crisis de representación generalizada, caracterizada por diferenciales de imagen mayoritariamente desfavorables. En este ecosistema, Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete de la administración Milei) se consagra como el único dirigente de todo el muestreo con balance neto positivo, registrando un +1 (45% de imagen positiva frente a un 44% de negativa). El contraste con su sucesor en el cargo, Manuel Adorni, es total: el actual funcionario continúa profundizando su desgaste, arrastrando un rechazo del 80% y un saldo neto negativo de -67 puntos.

El podio de los tres líderes oficialistas (o aliados de centroderecha) con mejor imagen en términos absolutos se compone de la siguiente manera: Guillermo Francos: 45% de imagen positiva; Patricia Bullrich: 43% de imagen positiva (con un rechazo del 53%) y Mauricio Macri: 39% de imagen positiva (y 55% de negativa). El presidente Javier Milei quedó relegado al octavo puesto del ránking general con el 36% de imagen positiva frente a un 61% de imagen negativa.

Por el lado de los líderes de la oposición, el "top tres" con mejor valoración general está integrado por: Myriam Bregman: 38% de imagen positiva (y 58% de rechazo); Axel Kicillof: 37% de imagen positiva (frente a un 60% de imagen negativa) y Juan Grabois: 33% de imagen positiva (con un 62% de negatividad).

Si evaluamos las preferencias de los electores genuinos de La Libertad Avanza, las figuras predilectas son Patricia Bullrich (80%), Guillermo Francos (76%) y Javier Milei (75%). En cambio, el votante de Fuerza Patria consolida su simpatía en Axel Kicillof (89%), Juan Grabois (82%) y Myriam Bregman (80%).

Radiografía económica: un rebote técnico que no llega al bolsillo

El plano económico del estudio de Berensztein y D'Alessio IROL revela que la evaluación macroeconómica logró un leve rebote tras encadenar tres meses seguidos en caída libre. Aun así, el diagnóstico de base sigue siendo marcadamente adverso: un 65% de los argentinos opina que la situación económica del país está peor que hace un año, mientras que un 33% percibe mejoras. Las expectativas a mediano plazo replican este tímido alivio; un 41% de la población proyecta que la economía estará mejor dentro de un año, frente a un 55% que vaticina un empeoramiento.

Sin embargo, el dato más crítico para la sostenibilidad social del programa libertario reside en la economía doméstica. El 68% de los encuestados percibe que su situación económica personal es peor en comparación con el año anterior. Se trata del registro más alto de descontento individual desde agosto de 2024, manteniéndose sin variaciones respecto al mes pasado.

Incluso dentro del núcleo duro del Gobierno el optimismo microeconómico empieza a mostrar fisuras: la sensación positiva sobre las finanzas personales entre los votantes de LLA cayó dos puntos, ubicándose en el 58%. En las veredas de la oposición la malaria es generalizada: el pesimismo sobre el bolsillo trepa al 95% entre los adeptos de Fuerza Patria y alcanza un tajante 77% dentro del electorado de Provincias Unidas.

En perspectiva, la encuesta evidencia un Gobierno que ha logrado amortiguar transitoriamente su desgaste político y detener la sangría de su aprobación tras cruzar meses de turbulencias éticas internas. No obstante, el cruce de variables advierte que la gobernabilidad de Milei opera bajo una tensa calma: con una economía familiar estancada en niveles críticos y un tejido social cuya principal demanda mutó drásticamente hacia el reclamo de seguridad ciudadana, las respuestas oficiales deberán diversificarse si pretenden consolidar este piso de estabilidad.

FL/ff