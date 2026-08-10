Encuesta: Axel Kicillof y Javier Milei fueron medidos en la Provincia de Buenos Aires y hubo un claro ganador

La pulseada entre Javier Milei y Axel Kicillof ya empieza a mirar hacia el territorio donde se definieron buena parte de las batallas electorales argentinas. A más de un año de las elecciones de 2027, el Presidente busca convertir su respaldo nacional en presencia territorial sobre un electorado que durante años fue esquivo para el espacio libertario, mientras el gobernador intenta sostener al conurbano como el principal núcleo de poder del peronismo bonaerense.

A partir del relevamiento realizado por CB Global Data entre el 1 y el 4 de agosto, el conurbano bonaerense continúa funcionando como un territorio político fragmentado. Kicillof supera a Milei en imagen positiva en 21 de los 24 municipios analizados, mientras que el Presidente logra imponerse únicamente en San Isidro, Vicente López y Tigre.

De hecho, todavía falta más de un año para las elecciones legislativas y aún más para la disputa presidencial de 2027, pero permite observar cómo empieza a ordenarse el escenario político en el principal distrito electoral del país.

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Sin perder de vista que, una medición de imagen positiva no equivale a intención de voto, y una fotografía del momento no permite anticipar cómo se comportará el electorado frente a una elección.

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El mapa rompe con la idea de un territorio monolítico y expone una realidad más compleja. A diferencia de la medición realizada en febrero, cuando Kicillof aventajaba a Milei en 20 de los 24 municipios y el Presidente se imponía en cuatro distritos, el nuevo relevamiento muestra que el mandatario quedó arriba en tres.

Dentro del mapa del conurbano, la mayor fortaleza del Presidente aparece en el corredor norte, una zona históricamente más distante del peronismo y con características socioeconómicas diferentes a otros sectores del área metropolitana.

Si se analizan los números de Vicente López, distrito gobernado por Soledad Martínez, Milei alcanza una imagen positiva del 43,5%, frente al 30,8% de Kicillof. En San Isidro, conducido por Ramón Lanús, la diferencia es todavía más amplia: 42,8% contra 25,3%. Mientras que en Tigre, bajo la intendencia de Julio Zamora, el escenario es más equilibrado: 36,4% para el Presidente y 34,6% para el gobernador bonaerense.

Pero, en el caso de San Isidro representa el mejor resultado relativo para Milei dentro del relevamiento: allí consigue una ventaja de 17,5 puntos porcentuales sobre Kicillof. Al mismo tiempo, es el distrito donde el mandatario provincial registra su peor desempeño de imagen positiva entre los municipios medidos.

La historia cambia al mirar hacia el sur y el oeste del conurbano, donde el peronismo todavía conserva identidad, estructura y una relación histórica con el electorado.

A nivel territorial, el contraste más fuerte aparece en Florencio Varela, gobernado por Andrés Watson, donde Kicillof obtiene su mayor ventaja sobre Milei. 54,4% de imagen positiva para el gobernador contra 23,4% para el Presidente.

De la misma manera ocurre Almirante Brown, conducido por Juan José Fabiani, Kicillof obtiene 50,7% de imagen positiva contra 27,9% de Milei, mientras que en Avellaneda llega a 50,5% frente al 29,5% del Presidente.

En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia y uno de los principales bastiones históricos del peronismo, Fernando Espinoza continúa al frente del municipio. Allí, la diferencia también es significativa: 49,9% para Kicillof contra 21,4% para Milei.

El ranking de intendentes

En la parte alta del ranking aparece Federico Achával, intendente de Pilar, quien encabeza la tabla general con un diferencial de +23,6% y una imagen positiva del 60,3%. Su caso resulta particular porque se trata de uno de los distritos que más creció en los últimos años, con expansión demográfica, desarrollo inmobiliario y llegada de inversiones.

Segundo aparece Federico Otermín, jefe comunal de Lomas de Zamora, con un diferencial favorable de +23,2% y una imagen positiva del 59,4%. Su resultado tiene además la lectura política que llegó a la intendencia tras la salida de Martín Insaurralde, uno de los dirigentes con mayor peso dentro del peronismo bonaerense en la última década.

A pesar del intento del oficialismo nacional por ganar presencia en el conurbano, Lomas de Zamora continúa apareciendo como uno de los distritos más difíciles para Milei. Allí, durante la campaña, una recorrida presidencial terminó con abucheos e insultos, en un territorio donde el peronismo mantiene una fuerte identidad política.

Por último, el podio lo completa Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, con un diferencial de +21,6%. Su buena valoración está vinculada al lugar que ocupa dentro del esquema político de Kicillof. Fue ministro de Infraestructura bonaerense y mantiene influencia dentro del armado territorial del gobernador.

Quién es Nicolás Mateo, el empresario inmobiliario vinculado a Martín Insaurralde

En el otro lado de la tabla aparecen los intendentes con mayores dificultades para sostener una imagen positiva.

Su último lugar lo ocupa Fernando Moreira, de General San Martín, con un diferencial negativo de -18,2% y una caída mensual cercana a los cinco puntos.

Aparece en el puesto 23 Julián Álvarez, intendente de Lanús, con un diferencial de -17,3%. Su caso tiene una particularidad política: asumió un municipio que durante años estuvo bajo conducción del PRO con Néstor Grindetti y que en 2023 volvió al peronismo. La transición de signo político implica administrar un distrito donde todavía conviven una identidad opositora consolidada y las expectativas generadas por el cambio de gestión.

Y, en el tercer intendente peor valorado es Gustavo Menéndez, de Merlo, con un diferencial negativo de -17,0%. Se trata de uno de los distritos con mayor peso electoral del oeste del conurbano y con una larga tradición peronista.

MV/fl