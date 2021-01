Fernán Quirós pidió que Gamaleya "publique la información sobre la vacuna" y cerró el debate sobre la “única dosis"

“El debate sobre la vacuna tiene que ver con que no se vio el detalle de la fase 3; lo que hay es un resultado global y luego información conservada de forma confidencial en ANMAT", expresó el pasado martes el ministro de Salud porteño Fernán Quirós en una entrevista a C5N en la que pidió que se respeten los protocolos del medicamento para aplicar los dos complementos de la vacuna y cerrar el debate sobre la "única dosis".

Las dudas del ministro de la Ciudad se deben a que el Instituto Gamaleya (el Centro de Epidemiología y Microbiología a cargo de la fabricación) no realizó "una publicación técnica abierta a la comunidad en ningún ente del mundo” sobre la información de la vacuna en fase 3. En ese sentido, comparó a la Sputnik V con la desarrollado por otros laboratorios internacionales que combaten el Covid-19.

Citó el caso de Pfizer o AstraZeneca al afirmar que publicó la información técnica que avalan el componente científico de la vacuna. “Su información es pública, se ha presentado en cortes internacionales con documentos muy sintéticos que se pueden leer”, describió.

Quirós reiteró su confianza en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y ponderó el trabajo del Gobierno nacional para negociar con los laboratorios del mundo y conseguir dosis necesarias para vacunar a la población. “Nosotros confiamos, por eso estamos vacunando. Somos parte de una nación y hay instituciones que tienen la capacidad técnica y la responsabilidad de supervisar los elementos. Confiamos en el Gobierno nacional”, resaltó.

Sin embargo, cargó contra Gamaleya al cuestionar la confianza de los datos del componente en la tercera fase de su desarrollo. “Necesitamos que Gamaleya publique la información para que todos los expertos puedan verla; pero no hay datos de ningún tipo. La confianza en la vacuna se gana publicando la información. Desde el 20 de diciembre vienen diciendo que ya se está por publicar”, reclamó.

Quirós: "Si continúan aumentando los casos, habrá que tomar una decisión concreta"

Consultado sobre esta cuestión de la confianza, que ha sido objeto de polémicas en el país y derivó en la vacunación de funcionarios públicos para transmitir seguridad a pesar de no ser considerados dentro del grupo de riesgo, llamó a la ANMAT a rescindir la cláusula de confidencialidad. “Si lo que se debate es ganar confianza no será por las personas, sino por insistir en que se publique lo que nos prometieron que iban a publicar y que ANMAT se libere de la cláusula de confidencialidad”, advirtió y se diferenció de la estrategia dispuesta por el oficialismo, y otros tantos dirigentes del ámbito político.

Quirós se refirió, además, al debate acerca de la "única dosis" de la vacuna, que la misma secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti había considerado implementar a nivel nacional para inocular a un mayor número de personas. “La Sputnik V tiene un componente 1 distinto a un componente 2, por eso no se puede aplicar esa estrategia. No es un debate que aplique. No se puede hacer lo que dijeron”, explicó.

Sputnik V: el Gobierno analiza aplicar "una sola dosis" de la vacuna contra el covid-19

De esta manera volvió a diferenciar a la vacuna rusa de las producidas por otras empresas. Para el ministro, Pfizer o AstraZeneca tienen “el mismo componente las dos veces”, por lo que retrasando la aplicación de la segunda dosis de 21 a 90 días sería posible utilizar las vacunas disponibles con diferentes segmentos de la población.

“En ese debate técnico está parte del mundo como Estados Unidos, la Unión Europea; es un debate razonable”, dijo pero aclaró: “Hay modelos matemáticos que dicen que podría ser mejor, otros que podría ser peor. Dicen que no llegás a una amplia cobertura o que la inmunidad baja muy rápido. Yo respetaría a rajatabla los protocolos de fase 3 que se han publicado”, destacó.

Las clases presenciales

En la conferencia diaria de este miércoles 13 de enero sobre la situación epidemiológica de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós ratificó que el objetivo del gobierno porteño es comenzar las clases el 17 de febrero “con la mayor presencialidad posible”. Aseguró que se trata de una “decisión política” y remarcó que “el daño a los niños por no tener actividades presenciales es muy alto”.

El funcionario insistió en no modificar el calendario escolar, pese al rechazo de algunos gremios docentes. "Debemos empezar las clases y esas clases deben tener la mayor presencialidad posible. Nuestra decisión política es iniciar las clases con la mayor presencialidad", remarcó.

El polémico tratamiento con dióxido de cloro

En el mismo reporte, Quirós se refirió al caso del paciente con Covid-19 que murió poco después de que un juez ordenara que se le aplicara un tratamiento con dióxido de cloro y rechazó la utilización de este químico sobre los pacientes.

"Ese tratamiento con dióxido de cloro no está aprobado por la Anmat, está prohibido en la Argentina. Si la Anmat no aprueba un medicamento, es un medicamento que no debe aplicarse a humanos en nuestro país", afirmó.

Por su parte, el ministro indicó que desde diciembre se registró un aumento exponencial de casos en comparación con las cifras de agosto. En promedio, de acuerdo a la metodología de la media móvil, en los últimos siete días se registraron 1200 casos positivos en promedio.