Este fin de semana, Mauricio Macri reapareció en las redes sociales con un mensaje dedicado a los jóvenes que emigran de Argentina y, en lo que podría interpretarse como una suerte de anuncio de su candidatura para 2023, dijo que el año que viene “se producirá un cambio muy profundo”.

"Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones”, comienza el texto que publicó el expresidente en su cuenta de Twitter e Instagram, que acompañó con una foto del aeropuerto internacional de Ezeiza.

En esa línea, les dijo que “los necesitamos y que hay esperanza” porque el año que viene “se producirá un cambio muy profundo”, al tiempo que consideró que el oficialismo perderá las próximas elecciones generales: la gente, dijo, “presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro”.

Después de la viralización del escrito del fundador del PRO, Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, salió al cruce de Macri y publicó una serie de tuits con datos de la salida de jóvenes de Argentina.

"Macri miente cuando habla de un éxodo de jóvenes argentinos. Datos: Entre 2016 y 2019, gestión Cambiemos, migraron 50 argentinos/día promedio. Entre 2020 y 2021, gestión Frente de Todos, migraron 18 personas/día promedio", aseguró la funcionaria.

Acto seguido, hizo una aclaración: "Importante Los argentinos no declaran motivo cuando salen del país. Para poder comparar ambos períodos, tomamos los siguientes parámetros: Argentinos de entre 18 y 40 años. Salieron del país y no volvieron por 12 meses".

Por último, compartió un video que mostraba noticias de sitios webs y portales que hablaban de la salida de jóvenes de la Argentina durante la gestión macrista. "Repiten las mismas mentiras una y otra vez. Prometen lo que no hicieron cuando fueron gobierno. Por eso, les comparto un video que subí en febrero de 2022. Para los que no tienen memoria, acá van las notas que daban cuenta de la salida del país de argentinos en el macrismo".

