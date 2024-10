Fuerte cruce entre Romina Manguel y Reynaldo Sietecase por Israel: "Si vos decís que yo miento, me levanto y me voy"

El conflicto bélico aumenta gravemente en medio oriente y las diversas posturas que hay sobre el rol que oficia el estado de Israel empiezan a chocar dentro del periodismo. Eso fue lo que sucedió entre algunos de los colegas de Radio con Vos en su tradicional "superpase", que una vez al mes reúne a los conductores más emblemáticos de la señal.

El cruce más fuerte se desató entre los colegas Romina Manguel y Reynaldo Sietecase, aunque también intervinieron Ernesto Tenembaum y Alejandro Bercovich, también en disidencia con la postura de Manguel.

Todo comenzó cuando los periodistas que también integraban la mesa, María O'Donnell y Diego Iglesias, cuestionaban los discursos del gobierno de Milei contra las minorías como la comunidad LGTBIQ+, mientras que Manguel consideraba que se trataba de una "estrategia para dominar la agenda" del propio Ejecutivo. "Hay gente sin laburo y sin morfar y a Milei le sirve que hablemos de estas cuestiones 'cazaprogres'".

El tenso cruce por Israel en el superpase de Radio con Vos

En ese mismo momento, Iglesias le respondió a Manguel con la pregunta de cómo reaccionaría si el ataque del Presidente fuera hacia la comunidad judía: "Si el presidente hiciera alusión de manera permanente y sistemática al discurso antisemita por antonomasia, que es el del judío como avaro, ¿no estaríamos señalando que eso sería algo relevante que tendría incidencia en la violencia en la sociedad? Lo mismo pasa con los homosexuales".

Allí, Manguel le retrucó: "Diste en un punto espectacular, lo que pasa es que los judíos como minoría ya estamos acostumbrados, pero ahora se horrorizan porque es otra la minoría a la que le tocó...", y disparó que "ahora nadie se pone colorado por ser antisemita".

Esto generó la indignación de Sietecase e Iglesias, que le dijeron "¿Cómo que no, Romina? Para mi sí".

"Hay un sector de la izquierda y del progresismo que jamás hubiesen dicho algunas cosas. Estoy vinculada 24 horas con todos los sectores de la colectividad judía y hay una preocupación muy profunda, no quiero meter el tema del debate, es un tema sensible y estamos en las puertas de Rosh Hashaná (año nuevo judío) y a un año del ataque de Hamás...", apuntó Manguel.

Y fue interrumpida por el tema que disparó la polémica cuando Sietecase deslizó que "estamos con una invasión al Líbano en este momento".

Enojada, Manguel le respondió: "No es invasión, Israel se está defendiendo de un ataque de Hezbollah".

Sietecase le insistió: "Es una invasión, se puede defender del ataque de Hezbollah pero es una invasión".

A partir de ahí comenzó a elevarse la voz y la discusión se amplió con otros del panel: "Bueno, no voy a discutir en un momento tan sensible y además les digo que han colado información errónea entonces si un día quieren discutir el tema lo discutimos pero no 20 minutos antes de terminar el pase", señaló Manguel, y consideró que "es ofensivo hablar de invasión a Líbano", en referencia a lo que afirmaba Sietecase.

"Dejate de joder Romina, ¿cómo vas a decir eso?", le respondió el conductor. "No me voy a dejar de joder, te voy a incomodar todo el tiempo marcándotelo, Rey", le contestó su colega.

"Pero el propio gobierno israelí lo ha dicho, es una invasión", aclaró Sietecase. "Bueno, pero poné el contexto. Desde el 7 de octubre, Hezbollah, que fue proxy de Irán, está bombardeando Israel. Israel lo que hace es contraatacar. No les gusta cuando Israel se defiende. Y por eso lo llamás una invasión", retrucó Manguel.

Pero el periodista volvió a insistirle: "Hay una invasión al Líbano como hay una invasión en Gaza, es un hecho objetivo".

La periodista le pidió "respeto" y Sietecase le respondió: "Yo te respeto todo lo que quieras, ahora no miento, nada más".

Esto disparó el conflicto principal: "¿Vos decís que yo miento? Si vos decís que yo miento, me levanto y me voy. Estás atacando mis convicciones y mi ser periodístico. Yo estoy laburando, hablame con hechos", se enojó Manguel.

En ese momento, Bercovich se metió en el debate y se dirigió a su compañera: "Pero Romi, estamos hablando de los hechos justamente", a lo que Manguel buscó evitar responder y cuestionó a su compañero: "Chicos pueden respetar que no quiera entrar, esta agresión que está haciendo Reynaldo".

Sietecase siguió: "¿Pero como agresión? Hay un hecho concreto, Israel invadió al sur del Líbano. Cómo contás eso... buscá los diarios".

Y Manguel volvió a reaccionar: "¿Vos me estás mandando a leer los diarios, Rey?".

Bercovich volvió a tomar la palabra: "Las familias de los cabecillas de Hezbollah que mató el ejército israelí eran civiles. Murieron hija y esposa de uno de ellos en Beirut".

Su colega le respondió defendiendo a Israel: "Israel avisó, pidió que haya una evacuación, está absolutamente todo documentado. Insisto en que cuestionan que cada vez que Israel se defiende cuando hace un año entraron 1200 israelíes que estaban bailando en un festival, durmiendo en el sur, que además eran los más progresistas. No me gusta que digas que mienta porque laburé muchos años con vos Rey".

Bercovich consideró que "el problema es obturar la discusión por una cuestión de fe". "¿Dónde está la cuestión de fe? Yo te estoy hablando de hechos, ¿dónde está la cuestión de fe?", respondió Manguel.

"Vos decís 'no quiero discutir porque es un momento muy sensible' y estamos discutiendo sobre esto...", dijo el también conductor de C5N.

"¿Dónde está la cuestión de fe?", insistió Manguel con Bercovich. "Dijiste 'mis convicciones' hace tres segundos", le respondió su par.

En ese momento, Manguel señaló que Bercovich había dado falsa información su programa sobre los ataques de Hamas en Israel: "Vos dijiste que Israel estaba en Gaza y ni siquiera sabías cuando se había ido Israel de Gaza, Berco. En tu programa se dicen cosas, como no tenés a nadie que te la refute, vos dijiste 'Israel estuvo en Gaza' y el 7 de octubre no estaba Israel en Gaza".

Bercovich le preguntó a su compañera: "Vos el acto que desarrolló la fuerza de defensa israelí al prenderle fuego y hacerle explotar los biper de todos incluso en un mercado rodeado de civiles, ¿cómo lo calificás, como un acto de defensa?".

"Sí, claro", afirmó la periodista y conductora en Canal 9. "¿No te parece que es un atentado terrorista perpetrado por un Estado?", insistió Bercovich. "No", aclaró Manguel.

"Bueno, a mí sí, y no me parece que ofenda a nadie", consideró Bercovich. Por su parte, Manguel aseguró: "No me estás ofendiendo, me ofende que digan que miento. Esta discusión la podemos tener. Lo que pasaba era que a través de los teléfonos ellos entendían que los podían empezar a ubicar y por eso usaron los bipers. Bipers que la organización terrorista Hezbollah entendieron que por ahí ¿qué te pensas que hacían, ayuda humanitaria? No, sabían que por ahí hacían atentados terroristas".

Hacia el final, tomó la palabra Ernesto Tenembaum, que buscó llevar la calma al programa, aunque también cuestionó la postura de Manguel sobre Israel: "Yo entiendo y valoro mucho la pasión que tiene Romina por defender sus convicciones, es totalmente legítimo. A mí también me involucra y afectivamente. No me gusta lo que está haciendo Israel, creo que la forma de reprimir el terrorismo tiene que ser otra. Y hablo de dimensiones, los números, pero son posiciones de cada uno. Este debate que se da acá, se da también dentro Israel, no es que hay una posición unánime. Hay gente que banca lo que hace el gobierno como Romina...".

Manguel interrumpió, ofuscada: "No estoy bancando al gobierno, Ernesto, no digas cosas que no dije". "¿Puedo terminar de hablar? Voy a decir lo que yo pienso y tengo derecho", respondió Tenembaum. "Mientras digas cosas que yo no dije, no. No me puse a defender el gobierno de Netanyahu", dijo su compañera.

Y Tenembaum concluyó: "Las decisiones que toma el gobierno de Netanyahu hay muchas personas de Israel que son pacifistas, democráticas y que quieren mucho a Israel y se juegan la vida viviendo allá que están diciendo 'esto no me representa'. No es que son hechos de antisemitismo cuestionar lo que hace Israel. Hay muchos judíos israelíes que deciden quedarse en Israel, cuyos hijos están en el frente, que también están diciendo 'esto no me representa'. Por ejemplo, Romina tiene una remera puesta que dice 'bring them home now' por los rehenes israelíes. Muchos familiares de los rehenes culpabilizan y ha habido manifestaciones al gobierno de Israel por haber tenido una estrategia donde privilegia la respuesta bélica antes de su recuperación. Son discusiones serias (...) Hay mucha gente que interpreta que Netanyahu no cuidó la frontera y que tardaron ocho horas en llegar a un lugar donde se tarda una hora y media desde cualquier lugar de Israel, como consecuencia, sobreactúa una reacción donde mueren miles de seres humanos para consolidarse en el poder. Esta no es una discusión entre judíos y antisemitas, es una discusión entre judíos también. Hay muchos que no quieren Israel y quieren que muera, yo no quiero eso, tengo mucho cariño y respeto por Israel (...) Las personas humanistas tenemos que ver cuál es la magnitud de las respuestas: si de un lado matan 1.000 y del otro 40.000, hay una diferencia que obliga a hacer una reflexión".

Horas después del tenso cruce, Manguel siguió el debate por redes, cuando comenzó a repostear muchos comentarios de usuarios que apuntaban contra las posturas de sus colegas de la radio.

"Para el judeofobo todo acto de Autodefensa de Israel es visto como una agresión, porque considera la existencia del Estado Judío como una agresión en sí misma. Acá @aleberco @Sietecase y @IglesiasDiego mienten al hablar de invasión al Líbano, cuando se trata de incursiones limitadas por el momento. Tampoco te mencionan los más de 9.000 cohetes lanzados por Hezbolláh contra Israel desde el 8 de Octubre, y obviamente ocultan que Hezbolláh tenía preparado un nuevo 7 de octubre pero con el doble de potencia. Sin ponerse colorados consideran que la operación "Beepers", la mejor operación anti terrorista de la historia, fue un acto terrorista, porque claramente apoyan al terrorismo anti Israelí, anti Judío. Aplauso, medalla y beso para @rominamanguel por enfrentarlos y dejarlos en evidencia", dice un tuit del periodista Dani Lerer que Manguel compartió en su cuenta.

"Un abrazo grande mandale para la proxima que diga la palabra Invasión", dice otro post de un usuario que Manguel compartió.

"Israel no atacó a Hamás, Hamás atacó a Israel. Israel no atacó a Hezbolá, Hezbolá atacó a Israel. Israel no atacó a los hutíes, los hutíes atacaron a Israel. Si un periodista no señala claramente que Israel se está defendiendo, no es un periodista: es un activista", siguió reposteando la periodista.

