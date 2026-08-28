Gendarmería inició el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo que refieren a las coimas en el Andis

PERFIL confirmó con fuentes judiciales que este miércoles 26 comenzó el peritaje de la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se refiere a un supuesto esquema de coimas con incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem.

Fuentes ligadas a la causa confiaron a PERFIL que el peritaje se va a extender durante varios meses y que ya comenzaron con la “imagen forense”. “Se recolectaron los audios y se empezó a trabajar en el análisis de los datos. Se va a analizar si son aptos para cotejo”, aseguraron.

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Los especialistas hicieron “resguardo del material”. Confiaron a PERFIL que se van a reunir una vez por semana, todos los miércoles. La pericia la ordenó el juez Ariel Lijo, en la causa que investiga un esquema de desvíos y sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis de la agencia de Discapacidad que lideraba Spagnuolo.

A mediados de agosto pasado, tras la difusión de los audios de los cuales hoy se evalúa la veracidad, Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini resultaron eyectados del organismo, que luego se disolvió. La causa tiene 19 imputados, entre ex funcionarios y empresarios. El único que cumple prisión efectiva es Miguel Ángel Calvete, pero por otra causa, de explotación económica de la prostitución.

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Con la pericia se busca determinar si la voz que se escucha en los audios es la de Spagnuolo. Pero también analizará el contenido de los archivos, el análisis de los datos que surgen y buscará establecer si las grabaciones muestran cortes, ediciones o algún otro tipo de intervención. La defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro asegura que los audios fueron manipulados con Inteligencia Artificial. Habrá que ver si la pericia puede determinar si fue así.

Hasta ahora no está en el expediente un registro de la voz de Spagnuolo, pese al pedido de Lijo en ese sentido. El ex titular de Andis se negó, con el argumento que podría llevar a autoincriminarse.

Desde distintas defensas, en particular la de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, se buscó demostrar que las grabaciones eran el núcleo de la causa, y anularlas. El fiscal Franco Picardi, planteó que la investigación había nacido con los audios pero que no dependía de ellos.

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La discusión llegó a la Cámara, que con los votos de Martín Irurzun y Roberto Boico ordenó avanzar sobre el material, decisión que se puso en marcha con el peritaje que comenzó este miércoles Gendarmería. En disidencia se había pronunciado Eduardo Farah.

En ese sentido, quien aportó su testimonio fue el estratega de comunicación digital de La Libertad Avanza Fernando Cerimedo -ahora preso en Bolivia acusado de haber orquestado un ataque a tiros contra su pareja, la abogada Nadia Beller- quien en septiembre de 2025, declaró en Tribunales que el ex titular de Andis, de quien había sido amigo, le confesó en charlas privadas la existencia de las coimas, que “el 3 por ciento iba a la Casa Rosada”, y que 'Lule' Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes”.

cp