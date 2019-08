Gómez Centurión sobre los juicios de lesa humanidad: “Hay sentencias irritas que hay que volver a analizar”

por Aurelio Tomás

Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton integran la fórmula presidencial de NOS. Focalizaron su elección en el voto “celeste” que se mostró en el debate por el aborto y critican con fuerza al Gobierno. Sostienen que no buscan frenar al kirchnerismo sino la reelección de Mauricio Macri. En una entrevista con PERFIL hablaron sobre la irrupción del mundo evangélico en la policía, los nexos con Donald Trump y su posición respecto al matrimonio igualitario, que prometen no buscarán derogar. También se refirieron a los juicios de lesa humanidad. El postulante a la presidencia dijo que no emitiría indultos en favor de ex militares condenados, pero opinó que “hay sentencias irritas que hay que volver a analizar” y pidió que se aplique el 2x1 y la prisión domiciliaria para los mayores de 60.

¿Qué número esperan cuando todos hablan de una elección polarizada?

CH: No es tan así, según vimos en el interior. Nosotros hemos concentrado nuestra campaña en todo lo que tiene que ver con los valores, como algo prioritario. Hablamos mucho de la defensa de la vida, de la educación de nuestros hijos. Y lo que hemos visto en el interior, pero también en el Gran Buenos Aires, que mucha gente le dijo sí a las dos vidas el año pasado. También hubo un refrán que se repitió que es “con el aborto no te voto”. Y, sorprendentemente, ningún otro espacio ha decidido representar a esta parte de la sociedad, que son millones y millones.

En la campaña se ve apoyo de redes que integran un mundo poco conocido en la política argentina que es el evangelismo… ¿representan un primer pie que pone el evangelismo en la política nacional argentina?

CH: El apoyo es total por parte de la comunidad evangélica, la gente tiene la libertad de votar a quién quiera y acá no hay ninguna manipulación de ninguna religión. Lo que nosotros decimos, con Juan José Gómez Centurión, es que representamos los valores de muchos cristianos comparten. Acá no es sólo los evangélicos, también los católicos… y un sector muy grande que le dice sí a estos valores.

¿En cuántas provincias tienen representación? entiendo que no fue un cierre fácil…

JJGC: … En 10 provincias, no fue un cierre fácil. Fue especialmente complicado y turbio, o al menos enturbiado, este cierre y fue muy complejo porque el modelo electoral, que este Gobierno se comprometió en transformar no fue modificado, ese sistema está amañado, es tramposo, hay compra y venta de partidos políticos. Vos cerras con un partido en el interior, te das vuelta y a los dos minutos lo compró la política.

¿Recibiste ofertas de dinero o presión del oficialismo para bajar tu candidatura?

JJGC: De dinero no. Si ofertas para cargos, para encabezar listas… tanto a mi como a Cynthia.

¿Desde el oficialismo?

JJGC: Si.

Los dos han estado vinculados al oficialismo y enfrentados con el kirchnerismo ¿qué pasa si la fórmula Fernández Fernández gana en octubre por la diferencia que se lleva el frente NOS?¿es algo que analizaron?

JJGC: Lo hemos analizado. Yo he sido funcionario de este Gobierno, tengo amigos en el Gobierno. Tengo amigos que me llevaron al gobierno de la ciudad, conservamos nuestra amistad, porque yo no tengo planteos personales con nadie. Yo tengo un hijo que es candidato del oficialismo en Merlo. Nos juntamos los fines de semana y no hablamos de política.

¿No hay peleas en las comidas de los domingos?

JJGC: Si, hay una discusión mínima algunas veces. Pero no es una cuestión de posturas personales. Sobre lo que preguntabas antes, yo lo he hablado con gente del oficialismo. Si el problema era el kirchnerismo, o Cristina, el Gobierno hubiera apoyado su procesamiento o no hubiera puesto de vicepresidente al autor de quien fuera el protector de los fueros de Cristina, o hubiera puesto a María Eugenia (Vidal) de candidata. El problema es que el Presidente quiere reelegir, no es el problema el kirchnerismo.

Cynthia, todos recuerdan tu participación en el debate del matrimonio igualitario. Si llegaran al gobierno, ¿buscarías volver atrás con una ley que para muchas personas significó una ampliación de derechos?

CH: Me parece que hay tanto por hacer antes de volver atrás con alguna de estas leyes… Hay chicos que están institucionalizados y estamos esperando que haya una ley de adopción, vemos que todavía se requiere una ley integral de contención para las mujeres embarazadas, tenemos que rever todo el sistema educativo. A nosotros no sólo nos preocupa la ideología de género que se están instalando, sino que debe repensarse la idea de la educación para que los chicos para el futuro…

En su momento Juan José hubo declaraciones tuyas que hicieron mucho ruido, referidas a los juicios de lesa humanidad. Si llegaras a la presidencia ¿indultarías a los militares condenados por delitos durante la dictadura?

JJGC: No creo en los indultos. Porque son una tergiversación del sistema jurídico. Creo que lo que conmutan es la pena, no la causa. Lo que pienso yo es que la Argentina no puede salir de la brecha de los setenta sin una memoria completa. Las sociedades se curan de sus conflictos internos a través de la verdad, no de los relatos. Creo que hay muchas sentencias de naturaleza irrita. Se aplicó en forma retroactiva una convención del 2007, configurando delitos que al momento de la comisión del supuesto delito no existían. La aplicación legal tiene un concepto de retroactividad que no tiene ninguna entidad jurídica. Hay sentencias irritas que hay que volver a analizar y hay que analizar quiénes fueron los jueces que dictaron estas sentencias. También me parece que …

… Entonces, no estarías de acuerdo con un indulto pero crees que se debe revisar quiénes fueron los jueces, es parecido a lo que dijo Alberto Fernández…

… No, creo que tenemos que hay que revisar la naturaleza de las sentencias, hay testimonios que son falsos, hay toda una red organizada desde el 2007 para acá, que hay que darle una naturaleza jurídica válida. También me parece importante saber a quién se le pagaron 2000 millones de dólares tanto en desapariciones forzadas como en lo que después el kirchnerismo caracterizó como crímenes de la dictadura. El actual gobierno hace tres años que viene negando (difundir) esta información. Después también me parece que hay víctimas del terrorismo que jamás han sido indemnizadas. Eso cierra un ciclo completo.

Entonces no va a conmutar penas…

No, porque no creo en la conmutación de las penas. Pero sí creo que aquellos que cumplen la edad de acuerdo a la ley y de acuerdo al dos por uno, tendrían que estar cumpliendo su condena en su casa.

Cynthia, vos te reuniste con Steven Bannon, el ideólogo de Trump, también entiendo que Olavo de Carvalho, ideólogo de Bolsonaro, elogió la candidatura de Centurión. ¿te imaginas como el Bolsonaro o el Trump argentino?

JJGC: Yo quiero ser el Gómez Centurión de la Argentina. Pero me parece que no tiene que ver con cómo te perciben de afuera, sino de cómo te perciben por dentro.

CH: Vos me preguntaste por el contacto con Bannon, yo estoy viviendo en Estados Unidos, como diplomática de carrera en la misión argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y allí, como Cristina, tengo muchas amistades de norteamericanos que van a distintas iglesias y muchos de ellos están relacionadas con el Gobierno. Y una amiga mía es muy amiga de Steven Bannon. Hemos tenido tres reuniones y la verdad me pareció una persona interesante para conocer, no comparto todas sus ideas, por supuesto, y a él también le interesaba mucho tener la charla. Él conoce mucho de Brasil y quería conocer más sobre la Argentina, por otro lado porque él está con esta mirada de cierta preocupación en los valores que se están perdiendo, sobre todo en América Latina, que tienen que ver con la defensa de la familia. Esas fueron nuestras conversaciones. Fue útil conocer su pensamiento, para él fue útil el intercambio que hemos tenido.

¿Con Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, has tenido contactos? Muchas propuestas, más allá de los matices, son similares…

CH: Esto es algo genuino que hemos indicado aquí con el frente NOS. No hay ninguna intervención de ideas externas. Nosotros nos basamos en principios que están en nuestra constitución. No tuve contactos con el hijo de Bolsonaro, pero conozco diputados que han acompañado la propuesta de Bolsonaro.

JJGC: Yo tengo muchos conocidos en la bancada militar de Brasil, tengo contactos con VOX en España. Creo que las derechas en general o lo que se llaman las derechas soberanistas tienen menos perfil global que los movimientos de izquierdas que son más universalistas. Pero más que hablar de derecha o izquierda hay cosas más concretas. Cuando Estados Unidos conducía la globalización era algo cómodo para Europa, porque significaba capitalismo y democracia. Hoy la globalización la lidera china, por potencial económico, demográfico y militar. Hoy los europeos ven la globalización como totalitarismo y disciplina social, entonces me parece a mi que se busca un rearmado de identidad para insertarse en un mundo global que va a ser difícil.