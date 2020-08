Grabois: "En el cuadrado de enemigos están Macri y Bullrich, no hay nada que dialogar"

El dirigente piquetero Juan Grabois reconoció como "enemigos" del gobierno al expresidente Mauricio Macri y su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo que frente a ellos "no hay nada que dialogar", sino "confrontar". Asimismo, negó que el presidente Alberto Fernández esté "radicalizado" y aclaró: "Es más Lassie que Dylan. Radicalidad sería hacer una reforma agraria. Las medidas que implican radicalidad no están en la agenda de Alberto".

"Creo que la agresividad del establishment con los moderados nos da la razón a los que pensamos que hay un sector económico que no está dispuesto a dialogar, que el ponderado diálogo no existe y que para hacer cambios estructurales no hay otra opción que confrontar", acusó Grabois en entrevista con el diario La Nación. "Cualquier medida que atente contra el status quo va a ser tildada de populista, chavista o kirchnerista", reprochó.

Para Grabois, "hay que analizar bien cuál es el sector antidemocrático en la Argentina". "Yo hago un cuadro tipo FODA que dice: amigos, aliados, rivales, enemigos. En el cuadrado de enemigos están los sectores antidemocráticos. Ahí están Macri y Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta está en el de rivales, porque es un tipo de la democracia. Pero con Bullrich no hay nada que dialogar, hay que confrontar".

El referente de la CTEP afirma que "Alberto intenta buscar un equilibrio" con los opositores pero que "no lo dejan". "Y es mentira que la que no lo deja es Cristina. No lo dejan del otro lado", aclaró. "Cristina ya fue dos veces presidenta y decidió no presentarse. Lo que pasa es que el establishment necesita un chivo expiatorio. Eso es Cristina. Y eso que yo nunca fui cristinista...", dijo.

"Creo que Cristina debe incidir en un 5 o 10%" en las decisiones de Alberto Fernández, dijo Grabois, quien la defendió: "Se construyó una mitología en torno a ella con agravios injustos. Cristina es muy institucionalista, porque si ella soplaba Macri se caía. Ella trabajó para que Macri termine el gobierno, me consta. Pero después hay un fenómeno de demonización. No digo que de nuestro lado no exista la demonización".

"El Gobierno tiene una buena orientación, que es que la reactivación se enciende desde abajo, lo contrario a la teoría del derrame. Pero la ejecución de esa orientación todavía es difusa, ahí hay pocas certezas", resaltó Grabois. En ese marco, afirmó que "en la agenda social hay un déficit de personal político", y amplió: "Falta mayor claridad y planificación, especialmente en la política de vivienda y desarrollo territorial, en agricultura familiar y en algunas áreas de desarrollo social".

Grabois resaltó que "este es un Gobierno que todavía no arrancó", dado que "apareció un jinete del apocalipsis", y precisó: "La pandemia retrasó los famosos 100 días y los convirtió en 300". "Se cerró el acuerdo con los bonistas y hubo plazos, montos y condiciones. Yo quisiera saber cuántas viviendas se van a construir, cuántos barrios se van a urbanizar, cuántos puestos de trabajo se van a crear y en qué plazos. Espero un plan", apuntó.

DS