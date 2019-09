Graciela Ocaña sobre los detenidos K: "El 10 de diciembre salen todos"

"Todos lo tenemos claro: el 10 de diciembre salen todos", lanzó diputada de Cambiemos Graciela Ocaña sobre los exfuncionarios kirchneristas presos por distintas causas de corrupción. Además, recordó su experiencia con Alberto Fernández como jefe de Gabinete en la gestión de Cristina Kirchner y expresó: "Él denunciaba muchas cosas como yo, ahora defiende a algunos corruptos".

La legisladora defendió la gestión del presidente Mauricio Macri al asegurar que han "escuchado la demanda de la sociedad" a raíz de los resultados de la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se mostró confiada para la reelección de Cambiemos: "Las elecciones son en octubre".

Consultada en diálogo con Antes y Después por La Once Diez/Radio de la Ciudad por su paso por el Ministerio de Salud en 2007, bajo la presidencia de Fernández de Kirchner y con Alberto Fernández como jefe de Gabinete, expresó: "Yo coincidía con muchas de las posiciones del Alberto que criticaba las políticas de (Axel) Kicillof y Cristina, denunciaba muchas cosas como yo, pero este Alberto que defiende a algunos corruptos... no sé cuál va a ser el verdadero".

El que yo conocí para los Moyano también era un enemigo, pero ahora todo cambió, dijo Graciela Ocaña

En esa línea, Ocaña se refirió a la situación procesal de los exfuncionarios kirchneristas detenidos por causas de corrupción: "Todos lo tenemos claro: el 10 de diciembre salen todos. Es lo que están diciendo todos ellos", y agregó: "Están buscando todas las chicanas judiciales para poder tirar abajo todas las causas".

Aportantes de Cambiemos: el caso podría cambiar de jurisdicción

Al respecto, la legisladora amplió que la excarcelación de distintos ex funcionarios procesados es una posibilidad que "ha dicho" el candidato a presidente Alberto Fernández y también "lo dicen los propios procesados". "El candidato a presidente, no hablemos de Cristina (Fernández), dice que tienen que estar todos en libertad", insistió.



"Si vamos a esta idea de que tiene que haber sentencia firme para que, a partir de ahí, la pena entre en vigencia, hasta que no llegue a la Corte Suprema, libertad para todos y todas". Asimismo, la legisladora recordó que "esto ya lo intentaron con la democratización de la Justicia", en la que "que por suerte la Corte incidió" con un fallo en contra en 2013.

