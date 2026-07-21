La guerra fría entre la Armada y Federico Sturzenegger por el control de los ríos

El conflicto es complejo y abarca reformas normativas, reclamos gremiales y geopolítica. El eje de la disputa es el nuevo Proyecto de Ley de Cabotaje diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el cual busca abrir la navegación comercial interior a buques internacionales, flexibilizar el servicio obligatorio de practicaje y trasladar las potestades regulatorias y de evaluación que posee la Armada Argentina hacia la Prefectura Naval.

Esta iniciativa parlamentaria representa el segundo intento del Poder Ejecutivo por reformar el sector. En mayo de 2025, el Gobierno había promulgado el Decreto 340/2025 con fines similares, pero la normativa quedó formalmente derogada a fines de ese año tras recibir amparos judiciales de los gremios marítimos y el rechazo de ambas cámaras del Congreso. Ante este freno legislativo, el oficialismo cambió de estrategia y optó por un proyecto de ley para modificar la estructura naviera nacional.

La Liga Naval Argentina advierte que el proyecto de Sturzenegger va a causar serias repercusiones a todo el sistema marítimo y naval argentino.

La reforma encendió alarmas en los sectores navales. En diálogo con PERFIL, el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, advirtió: "El proyecto de ley que impulsa el ministro Sturzenegger va a causar serias repercusiones y trastornos, más allá de la Armada, a todo el sistema marítimo y naval argentino".

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Morales precisó las diferencias en la discusión de las competencias del sector naviero. Al respecto, argumentó que "al marino se lo forma; al práctico no hay que formarlo porque ya es un marino con años de experiencia", y aclaró que "no hay una academia de prácticos, tal como sostenía Sturzenegger cuando fundamentó este proyecto. No existe tal cosa".

Para el titular de la institución naval, la quita de potestades a la fuerza no afecta su funcionamiento, pero sí altera su estatus institucional frente a las fuerzas de seguridad. "Para la Armada, operativamente, la transferencia de la órbita de injerencia que tiene sobre los prácticos no va a tener un sentido operativo grave. Lo que pasa es que se le ‘baja el precio’ a la institución", sentenció.

Asimismo, Morales diferenció el perfil académico de las dependencias estatales: "La Armada es reputada por tener una calidad educativa superior a la Prefectura por el solo hecho de que es una fuerza armada y que, normalmente, el nivel de preparación que exige, tanto al personal militar como al civil, es superior al que exige una fuerza policial". En ese sentido, remarcó que "la Armada forma oficiales con grado universitario en todas sus carreras, tanto las militares como las mercantes".

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El rol de la Armada Argentina y la Prefectura bajo la lupa del Gobierno

El debate escaló hacia un cuestionamiento doctrinario de la gestión del Estado sobre los recursos fluviales y marítimos. Según Morales, "buena parte de este Gobierno, sostiene que la presencia de una Armada y una Prefectura Naval son redundantes". Afirmó también que el ministro Sturzenegger "es de la idea de que la Armada no debería existir o debería existir una sola fuerza, como es en el resto de América". En el continente americano sólo tres países cuentan con una Prefectura: Argentina, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, el analista naval vinculó esta mirada oficial con lineamientos de política continental: "Acá también entra en juego una política de los Estados Unidos que sugiere que los países latinoamericanos tengan buenas policías y fuerzas de tipo Guardia Nacional, y que de la defensa del mar se ocuparían ellos como ‘protectores del continente’, algo que Argentina tradicionalmente no ha aceptado".

En sintonía con este panorama, Morales explicó a este medio que "una de las formas de quitarle poder a la Armada es ir cercenando su área de acción en lo inherente a los intereses marítimos: sacarle los prácticos, sacarle las escuelas de Marina Mercante, quitarle su presencia en la OMI (Organización Marítima Internacional) y, finalmente, no comprarle submarinos, como ya lo anticipó el ministro Sturzenegger, que dice que en el corto plazo, los submarinos van a ser obsoletos porque la guerra es por drones. Un error grosero, pero lo sostiene".

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En este punto, una fuente del Miniistrio de Defensa coincidió con el titular de la Liga Naval Argentina y afirmó en off the record ante PERFIL: "Con cualquier persona que hables te va a decir que un submarino es el arma disuasoria por excelencia".

Respecto al alcance de la reconfiguración militar que observa en el proyecto del oficialismo, Fernando Morales amplió que la intención también es "reducir al mínimo la Aviación Naval, que no tenga helicópteros de transporte ni aviones caza, como la Armada Argentina supo tener, y de esa manera subsumirla con la Prefectura, sin decir cuál de las dos absorbería a cuál, pero tener una fuerza más de tipo policial intermedio, un tipo de 'Gendarmería en el agua'. Esa es la intención final".

El debate económico por el costo de los prácticos

El otro punto de conflicto es la cuestión del practicaje. Un práctico es un marino de alta experiencia que sirve de guía para los capitanes de barcos extranjeros mientras navegan por lo ríos argentinos. La formación y habilitación de ellos fue una potestad histórica de la Armada, sin embargo, el Ministerio de Desregulación fundamenta que esa modalidad funciona como "un monopolio" que encarece los fletes de exportación. Morales rechazó de forma directa esa premisa económica: "El planteo de Sturzenegger es netamente economicista y parte del desconocimiento sobre cómo funcionan el negocio naviero y la seguridad marítima".

El titular de la Liga Naval Argentina sostuvo que es falso que las tarifas portuarias recaigan sobre el productor local. El especialista explicó: "El practicaje lo paga quien hace una compra, por ejemplo, de cereales. El importador extranjero es el que va a cargar con ese costo, no el productor argentino, que vende Free On Board (FOB)".

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La flexibilización del practicaje obligatorio también genera advertencias en materia de soberanía territorial. "El riesgo geopolítico es importante. Vamos a tener buques chinos navegando a 200 o 300 metros de la central de Atucha sin ningún control de ninguna autoridad nacional mientras navegan", alertó Morales, y añadió: "El práctico, además de ser un asesor del capitán, es el delegado de la autoridad pública".

Estas preocupaciones técnicas expusieron diferencias de criterio dentro de la estructura de la misma gestión de gobierno. Una fuente del Ministerio de Defensa explicó a PERFIL que, frente a las advertencias de desmantelamiento institucional, "no hay pérdida de nada" y respecto a la vulnerabilidad en las inmediaciones de la planta atómica, la misma fuente oficial desestimó los planteos e indicó: "No hay ningún riesgo geopolítico".

A pesar de los lineamientos presupuestarios señalados por Desregulación, desde el Ministerio de Defensa contradijeron de manera directa la mirada de obsolescencia tecnológica de los submarinos frente a los drones, al manifestar a este medio que "esta gestión está poniendo en valor las Fuerzas Armadas a través del Plan ARMA".

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El proyecto de desregulación también reactivó la discusión sobre la pérdida de la bandera nacional y la competencia con los países vecinos, un fenómeno logístico e impositivo asociado comercialmente al concepto de "Paraguay Marítimo". "La desregulación de la Marina Mercante tiende a que el cabotaje de bandera nacional desaparezca y que puedan venir empresas extranjeras a hacerlo", aseveró Morales. Esto implicaría que, quienes realicen esa labor, puedan hacerlo bajo leyes de trabajo también extranjeras y menos favorables para el trabajador que las argentinas.

Sobre el ingreso de capitales internacionales al cabotaje interno, Morales hizo foco en un interés particular por parte de potencias globales: "La naviera Cosco, de origen estatal chino, busca otra cosa, que es posicionarse". Y detalló: "Ellos vienen con precios de dumping, bajan los fletes y, cuando la última naviera argentina haya desaparecido, se quedan con el control absoluto del tráfico de combustible y de mercancías".

Finalmente, el presidente de la Liga Naval Argentina recordó el rol estratégico complementario del sector naviero civil: "Para cualquier país marítimo, la Marina Mercante es el brazo complementario de la flota militar", e ilustró que "así pasó en Malvinas, donde fueron diez buques de la Armada y cincuenta de la Marina Mercante, pues son los que llevan el grueso de los pertrechos, el personal, la comida, el agua, el combustible, todo eso".

La naviera china COSCO ya opera en el puerto peruano de Chancay, en el Pacífiico Sur. Según Fernando Morales, el gigante asiático busca hacer pie también en el Atlántico Sur y el proyecto de Sturzenegger se lo permitiría.

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PERFIL se comunicó con voceros del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para obtener precisiones sobre los cuestionamientos económicos, impositivos y de seguridad nacional presentados por los especialistas navales, pero al cierre de esta edición optaron por no emitir declaraciones.

La definición de esta disputa quedó temporalmente en suspenso. El Congreso de la Nación inició este lunes su receso de invierno y permanecerá sin actividad durante las próximas dos semanas, una pausa legislativa que postergará formalmente hasta el mes de agosto el tratamiento en comisiones del proyecto de desregulación del Régimen para la navegación y comercio de cabotaje.

NG/DCQ