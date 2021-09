Habla Servini: "Esta vez me cansé, las cosas oscuras no me gustan"

Luego de ser acusada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) de plantear cuestionamientos que “confunden” y causan “estrépito” en el electorado, la jueza federal con competencia electoral de Capital Federal, María Servini, dijo esta tarde que eso es una “mentira” y que “me están queriendo echar y manejar este Juzgado electoral, pero esta vez me cansé”. La respuesta llegó en el marco de la escalada del conflicto por los protocolos sanitarios que se utilizarán en las primeras elecciones en pandemia.

En declaraciones a PERFIL, la magistrada expresó su enojo por una tensión que viene desde hace más de una década. “En el 2008 el doctor (Santiago) Corcuera (NdR: presidente de la CNE) escribió una columna en un diario donde dijo que yo no puedo ser jueza electoral porque no puedo condenar a los mismos funcionarios que después son candidatos”, expresó Servini. “De ahí en más, todos los años avanzan un poco más queriéndose meter en la elección de todo el país, no solo en la mía, pero la mía les gusta más, es más poder”, añadió.

No se frena la guerra: la Cámara Electoral acusó a Servini de generar “confusión” en el electorado

En esa línea, expresó su sospecha ante un contrato que firmó la Cámara Electoral con el Correo Argentino para crear un canal de comunicación con los delegados y las autoridades de las escuelas pese a que ya había uno en desarrollo. Aseguró que se trató de “una cosa oscura, y las cosas oscuras no me gustan”.

“En el 2018 la Cámara Electoral firmó un convenio con el Correo Argentino, que si no estoy equivocada estaba en manos de la familia Macri, en el cual le iban a pagar $181 millones para que se forme un sistema para poder enterarse de todo lo que pasa en las escuelas del país durante el día de la elección”, recordó Servini.

En ese momento, agregó, “nosotros estábamos cambiando el sistema con la Universidad de Córdoba y la gente del Consejo de la Magistratura a pedido de la Cámara”, y se preguntó: “¿Para qué querían hacer un sistema con el Correo si nosotros ya lo estábamos haciendo?”.



Servini: “Soy grande pero estoy lúcida”

Días atrás, este diario publicó una nota que indagaba sobre el conflicto entre Servini y la Cámara Electoral, y una de las respuestas que habían deslizado fuentes de ese organismo fue que la magistrada se resistía a los cambios por ser “gente mayor”. A propósito de eso, Servini, que el próximo domingo sumará su elección número 26 al frente del Juzgado electoral de Capital Federal, expresó: “Soy grande y soy vieja, pero la verdad es que estoy lúcida y me cansé”.

La jueza Servini se rebela y en la Cámara Electoral la acusan de "gente mayor"

“Esto viene de hace 12 años, y estoy cansada porque quisiera saber cuál fue el interés que tuvieron de poner ese sistema con el Correo, que también lo quisieron para esta elección pero los Juzgados del interior se opusieron”, dijo la magistrada al tiempo que añadió: “Me opongo a que me estén sacando información bajo presión, a escondidas mías”.

Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, de la CNE.

En el mismo artículo, este medio había reflejado una serie de conversaciones con jueces y juezas de varias provincias quienes destacaron la “lucidez” de Servini y su “profesionalismo” a la hora de encarar la organización de los procesos electorales. “Yo quiero que los ciudadanos tengan derecho de ir a votar y saber que ese voto se va a contar como corresponde, por eso no me gustan las cosas oscuras, no me van a manejar ellos el día de la elección”, lanzó la titular del Juzgado electoral, que también es jueza federal en lo Criminal y Correccional.

Servini: “Me opongo a que me estén sacando información bajo presión, a escondidas mías”

En su presentación ante la Corte Suprema, la jueza había insistido en que las elecciones están bajo su responsabilidad, por lo que no admitía la “intromisión” de la Cámara Electoral. En ese aspecto, reafirmó: “Cualquier cosa que me pase en una elección, la responsable soy yo porque así lo indica el Código.

Entonces no entiendo por qué nos quieren manejar desde el Correo y la Cámara durante el día de las elecciones, yo tuve un hombre muerto en el cuarto oscuro, también un homicidio; siempre que hay un problema en una escuela tengo que salir corriendo. Tampoco sé qué ordenes les quieren dar a los delegados, si dependen de mi”.

La presentación de la CNE ante la Corte

Más temprano, Santiago Corcuera, presidente de la CNE, remitió a la Corte Suprema una respuesta al planteo presentado el miércoles por Servini. Con el acompañamiento del resto de las autoridades, respondieron que los protocolos “en modo alguno suponen una intromisión en la órbita de competencia propia de los jueces y juezas de la primera instancia”. A su vez, indicaron que “tampoco desconocen las complejidades y diversidades de cada uno de los veinticuatro distritos electorales en los que se divide el país”.