Hasta la vista, Conan: Milei dijo que viene "de un futuro apocalíptico, como Terminator"

En una entrevista con la periodista Bari Weiss, el presidente Javier Milei volvió a sorprender con sus declaraciones y se definió como "Terminator", el protagonista de la película homónima, por venir de "un futuro apocalíptico". En la misma nota, se caracterizó como un "topo" que tiene la misión de destruir el estado desde adentro. Además, cuestionó a quienes critican a él y a su familia, en especial a sus perros.

"Lo que estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. De hecho, Arnold Schwarzenegger es libertario", manifestó el jefe de estado en una entrevista para el ciclo "Honesty", del canal The Free Press.

No es la primera vez que el Presidente entrega una definición de ese estilo. También dijo en alguna oportunidad que la unión que había generado con su fallecido perro Conan venía desde la historia del Coliseo romano, donde ambos se habían enfrentado en una batalla. En este caso, se identificó con el robot destructor de la película que protagonizó Schwarzenegger en 1984, el cual vuelve al pasado para asesinar a Sarah Connor y cambiar el transcurso del presente donde vive, donde hay una guerra entre los humanos y las máquinas.

Milei se definió como un "topo dentro del Estado" y habló de las críticas a su familia

En otro fragmento, Milei se jactó de "pelearle a los socialistas de frente" y volvió a manifestar, desde su mirada, que es una figura con éxito más allá de Argentina. "Afortunadamente no solo estamos siendo muy exitosos en la Argentina, sino que además hemos expandido este supuesto 'fenómeno barrial' a todo el mundo ¿O acaso desconocés lo que pasó después de que pasé por Davos? ¿O acaso desconocés lo que pasó luego de que estuve en Washington? ¿En el Instituto Milken o en Stanford?", dijo.

"Amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi hermana y mi perros y mis padres con tal de destruir al Estado", definió el Presidente.

Consultado por su gestión, aseguró que "viene bien" y sostuvo que va a "morir con las botas puestas". "Es decir yo no me me voy a rendir ni me voy a quedar tirado en mi sillón mirando como la otros dan la pelea y criticando a los propios favoreciendo a los socialistas", agregó.

"Yo he tenido que soportar calumnias, injurias de todo tipo, pero no solo sobre mi persona, sobre mi hermana, sobre mi padre, sobre mi madre. Han dicho cualquier tipo de barbaridades. Se han metido con con mis seres queridos, con todos. Hasta se han metido con mis perros", subrayó Milei sobre los cuestionamientos que recibe. "Es decir hasta violando la propia Constitución Nacional que dice que las acciones privadas están reservadas lo privado, a la conciencia y a la voluntad de Dios. Han sido tan sucios, tan inmundos que hasta se han metido con mis perros. En ese sentido, hay que tener mucho coraje para hacerlo", disparó.

Crítico, relató una secuencia que vivió una de las encargadas de sus perros. "Voy a dar un ejemplo. Obviamente yo cuido mucho de mis perros y tengo todo un equipo de veterinarios que se ocupa de cuidarlos, a quienes les pago con mi propio dinero. A una de las veterinarias que viene a cuidar a mis perros la han llamando 30 veces por día esas basuras de periodistas que son operadores políticos. ¿Te parece normal que un periodista llame 30 veces a una persona durante toda una semana, todos los días, 30 veces? ¿No es invasivo?", preguntó.

Milei y la política internacional del país

Finalmente, Milei dejó en claro que sus "aliados en el mundo son Estados Unidos e Israel", pero al ser consultado por las elecciones venideras en el país norteamericano, donde Joseph Biden y Donald Trump son los principales candidatos, manifestó: "No tengo por qué meterme dentro de la política de Estados Unidos. Yo hoy tengo una responsabilidad como jefe de Estado".

Tras idas y vueltas, Milei asistirá a la cumbre del G7 pero descartó la bilateral con Macron

"Yo he decidido ser socio de Estados Unidos sea gobernado por republicanos o por demócratas. Más allá de cuáles fueran mis preferencias, tengo una responsabilidad como presidente", remarcó.

Además de considerar que le gustaría "un mundo libertario", aseveró: "Te propongo que saques a Estados Unidos como policía del mundo: te puedo asegurar que el equilibrio es muchísimo peor que el que tenemos hoy ¿Es el ideal este? No, pero en un mundo donde hay otros que juegan con otras reglas de juego. Si vos corres el rol de Estados Unidos te vas a encontrar con un mundo muchísimo peor, salvo que te guste ser esclavo".

