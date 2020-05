Hebe de Bonafini: "Está bien la domiciliaria por pequeños delitos, no a los asesinos o violadores"

Este jueves 30 de abril se cumplen 43 años de la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo. Una de sus cofundadoras, Hebe de Bonafini, recordó los inicios de la Asociación en el día de su aniversario, defendió el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos —investigado por la Justicia por desvío de fondos y malversación de caudales públicos—, y se refirió a la liberación de presos en la pandemia por coronavirus.

La referente de los derechos humanos adelantó que en la jornada de hoy leerá de manera virtual un discurso de 50 minutos en el que hará un recuento de lo realizado y conseguido a la fecha. “Yo misma no puedo creer todo lo que hemos hecho. Hicimos obras muy grandes que no hizo ninguna otra organización”, destacó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

De Bonafini se refirió a la liberación de presos que están en grupos de riesgo que ordenó la Justicia por la pandemia de Coivd-19: "La gente que no está condenada no tendría que estar presa. Todos tenemos los mismo derechos. Los viejos, los locos y los presos tenemos los mismos derechos". En ese sentido, la activista enfatizó: "Está bien que den domiciliaria a los que no tienen condena o a los que cometieron pequeños delitos. No a los asesinos ni a los violadores". "Los genocidas son los primeros que pidieron la domiciliaria. Eso no", aclaró.

En declaraciones a El Destape Radio, la militante por los Derechos Humanos, afirmó: “He convertido mi cocina en la Plaza de cada jueves. Es la primera vez que dejamos la Plaza y la casa de las Madres". En este particular aniversario por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Hebe dijo: "Vamos 43 años de lucha, porque no paramos un solo día. Y para mí son 43 años de hacer política".

La gente que no está condenada no tendría que estar presa, dijo Bonafini

En otra entrevista, concedida al programa Caími a las 6 que se emite en AM750, Bonafini defendió la labor de su organización: “Que hayan robado tres o cuatro no quiere decir que no hayamos hecho lo que hicimos con Sueños Compartidos. Néstor y Cristina creyeron en el proyecto, que era propiamente compartir sueños: hicimos hospitales, escuelas, barrios completos, trabajamos muy bien con Gobernadores. En Santiago del Estero hicimos un barrio entero de 400 casas que maravilló a Néstor Kirchner”, enumeró.

La militante luego añadió: “Era una empresa que habíamos soñado las Madres y llegamos a lugares donde no había ni siquiera agua. Eso no me lo va a sacar nadie por más que después nos hayan hecho mierda los medios. Y el único que sacó la cara por nosotras fue Víctor Hugo Morales, que vino a la casa de mi hija para que la gente viera cómo vivimos nosotras: dijeron que me llené de oro y no tengo ni una bicicleta. Nunca quise arreglar ni mi casa, porque siempre critiqué a los políticos que hacen tres cuadras de pavimento y 80 parrillas para todos sus familiares”. “Hoy es un día de mucha batalla”, remarcó.

Hebe también elogió al presidente Alberto Fernández al que comparó con el libro Descubrimiento de la Antártida: “Está haciendo las cosas muy bien. Alberto descubrió a un hombre nuevo dentro de él”.

B.D.N.