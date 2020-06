Larreta le baja el tono a la causa de espionaje para evitar grietas en la oposición

“Estoy convencido que ni Mauricio Macri ni su Gobierno han tomado ninguna decisión política en esa dirección, estoy convencido que no tiene nada que ver. Y estoy seguro que Macri piensa lo mismo: que la Justicia debe investigar a fondo para determinar responsabilidad”.

Por primera vez, de manera contundente, Horacio Rodríguez Larreta, desligó al ex presidente el entramado de espionaje ilegal que investiga la Justicia Federal en varias causas. Lo hizo en CNN Radio, pero supone una alusión directa a la causa más fuerte: la que tramita en Lomas de Zamora a raíz de un narco y un abogado vinculado a la AFI.

Es más: por estas horas el jefe de Gobierno está trabajando en que el tema del espionaje no sea la punta de lanza de una división del frente Juntos por el Cambio. En particular, una observación que circuló por los chats de Whatsapp de ex funcionarios nacionales, diputados y legisladores provinciales: los presuntos espías se habían dedicado a aquellos que tiene posiciones moderadas hoy con respecto al Gobierno nacional. Un recorte político determinado.

Mientras esta semana se prepara para presentarse ante el juez Federico Villena de Lomas, a través de su abogado personal Mariano Mendilaharzu, Larreta tuvo múltiples charlas por el tema de los espías. Entre otros, habló con Silvia “la turca” Majdalani, la ex número dos de la AFI con Macri. Majdalani siempre tuvo buena sintonía con el jefe de Gobierno y, más aún, entre los espiados por esta banda están dos dirigentes peronistas a quienes conoce hace más de 20 años como Diego Santilli y Cristian Ritondo. Hasta ahora, ninguno de ellos cree que haya sido “la turca” la que se prestó a la maniobra.

Cristina Kirchner fue notificada sobre el espionaje ilegal en su contra

El viernes pasado a Larreta le llegó la citación. Lo tomó por sorpresa por la velocidad, pero a sabiendas de una oleada de datos informales sobre actividades de seguimiento en su contra

Ya en la semana, dos diputados nacionales y un par de sus funcionarios más cercanos le habían revelado al jefe de Gobierno algunos detalles sobre el expediente. Es más: uno en particular, también damnificado, dialogó, de manera tragicómica, sobre la posibilidad de que a alguno de los dos les hayan infiltrado una persona del servicio doméstico en sus casas.

De todas maneras, en el entorno de Larreta plantean que su idea es que no haya fisuras en el frente Juntos por el Cambio. “No queremos que esto sea una excusa para que haya divisiones, Horacio viene trabajando desde diciembre en el Congreso y con dirigentes nacionales para mantener unido Juntos por el Cambio, no vamos a tirar todo eso por la borda por esta causa que no sabemos bien aún quiénes estaban detrás”, apunta a PERFIL uno de los colaboradores del jefe comunal.

En ese marco, Larreta viene, junto a María Eugenia Vidal, siendo parte de un armado político para incorporar dirigentes y, a la vez, intentar contener los distintos espectros que conforman Juntos por el Cambio. De la Coalición Cívica de Elisa Carrió a la UCR, pasando por un sector del socialismo hasta el peronismo disidente. El principal argumento que utiliza el jefe de Gobierno porteño es que si no hay unidad no hay futuro ni regreso al poder para 2023. Y ni la causa de espionaje lo sacó de este eje político directriz.

MC