Hubo cacerolazos en distintos puntos del AMBA contra el Gobierno tras la represión en el Congreso

Tras los desmanes producidos fuera del Congreso, en medio de la tensión por la marcha de jubilados contra el Gobierno de Javier Milei y las sesiones legislativas que terminaron cayéndose por falta de quórum, se registraron cacerolazos en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también en sectores de la provincia. Donde más se notó la protesta de los vecinos contra el Gobierno fueron los barrios porteños de Montserrat, La Boca, San Cristóbal, Flores, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Parque Chacabuco y Palermo, entre otros.

Hacia las 20:30 del miércoles 12, sólo media hora más tarde de terminada la movilización frente al Congreso nacional, Corrientes y Scalabrini Ortiz ya estaba cortada e impedía el paso a los vehículos por parte de vecinos que se plantaron a protestar, cacerolas en mano. Lo mismo sucedió en las inmediaciones del Congreso, ya habiendo terminado la movilización.

Además, en redes sociales fueron subidos distintos videos del reclamo de los vecinos Caballito. En otros puntos del AMBA, como en las localidades bonaerense de Vicente López y Avellaneda, también acompañaron la protesta con cacerolas y bocinazos.

A la fecha de edición de esta nota, todavía se siguen registrando los nombres de las personas demoradas por la policía en la marcha.

Las protestas en balcones y calles fueron en respuesta a los hechos de violencia producidos hoy en las inmediaciones del palacio legislativo, donde los manifestantes expresaron su rechazo al accionar de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, los cuales reprimieron con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar la protesta.

El mayor punto de presión para el Gobierno fue que asistieran hinchadas de fútbol para apoyar el reclamo, junto con organizaciones sociales. El dejó un saldo de varios heridos y detenidos, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza, producto del impacto de un cartucho de gas lacrimógeno contra su cráneo.

El cacerolazo había sido convocado en redes sociales por distintos sectores políticos y sociales opositores, entre ellos la ex diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, luego de la difusión de imágenes de los incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de conocerse de las graves heridas del fotógrafo Grillo.

La advertencia previa de Bullrich: “Reforzaremos la seguridad”

Un día antes de la movilización, la ministra de Seguridad se había pronunciado sobre la convocatoria de las hinchadas de diferentes clubes para marchar junto a los jubilados y adelantó que habría "medidas y cambios legislativos".

"Estamos preparando medidas judiciales, cambios legislativos. Ya tuvimos el alerta el miércoles cuando fue la barra de Chacarita y realmente tuvimos la primera alerta”, expresó en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa (La Nación +).

“Ahora están buscando... como no tienen más la base que tenían las personas que cobraban plan social, que eran a la que siempre llevaban. Ahora está la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados, esa es la realidad. Todos los demás son militantes políticos, y no los vamos a dejar pasar”, agregó luego de la convocatoria lanzada por agrupaciones de River, Boca, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Ferro, Chicago, All Boys, Independiente y Racing, entre muchos otros.

En ese sentido, afirmó: "A los barras les vamos a encontrar una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”.

