Hugo Moyano justificó su apoyo a Cristina Kirchner: "Nunca critiqué sus políticas, sino su actitud"

Tras posar para la foto con los precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Verónica Magario, el líder sindical Hugo Moyano no sólo bendijo la fórmula peronista sino que también habló sobre Cristina Fernánez de Kirchner. "Entendió que ha cometido errores", expresó sobre la exmandataria.

"Kicillof y Magario es la fórmula que garantiza que va a terminar con la desidia es la formula", agregó en declaraciones a radio La Red. Sobre su antiguo enfrentamiento con la ahora precandidata a vicepresidenta por la fórmula Fernández-Fernández, el camionero aseguró que él no criticó "las políticas" de Cristina Fernández durante su gestión, sino su "actitud" de "no escuchar y no atender".

"Las políticas que se aplicaron antes y se aplican ahora son muy distintas. Ahora hay hambre en la gente", expresó el gremialista, y agregó: "Esto esta cada vez peor. Hay muchísima gente que votó convencida a este Gobierno, pero después hizo exactamente todo lo contrario. La gente se equivocó, pero no creo que se vuelva a equivocar".

Hugo Moyano relanzó su partido "Cultura, Eduación y Trabajo"

Tras ser aliados desde 2003, Moyano y la expresidenta se convirtieron en enemigos íntimos desde 2011. Por esos días, el líder camionero pedía "un presidente trabajador", calificaba a CFK de "soberbia" y le exigía "la baja de Ganancias", así como mejoras en las jubilaciones y los fondos de las obras sociales. La expresidenta enfrentó cinco paros nacionales encabezados por Moyano, todos en su segundo mandato y contra el Mínimo No-Imponible del Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno de Mauricio Macri, al que el camionero apoyó en la campaña de 2015, los puso en la misma vereda otra vez y el dirigente sindical y la senadora se reencontraron en agosto de 2018. "Yo conversé con Cristina. La crisis nos enseñan cosas. Nos dan mas experiencia y nos sirven para cambiar y hoy se entiende que hay otra forma de actuar. Creo que CFK entendió que ha cometido errores. Lo bueno es que se está a punto de corregirlo", detalló Moyano, en declaraciones a Luis Novaresio.

"Uno reconoce que los kirchneristas no atendieron muchas cosas. No se puede comparar una cosa con otra. La diferencia es abismal. Antes se peleaba por el Mínimo No Imponible, ahora se pelea por un plato de comida", dijo, apuntando contra el oficialismo.

Hace días, el jefe camionero anunció que su fuerza política -el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo- competirá en alianza con Unidad Ciudadana, dentro del "frente patriótico" al que convocó Cristina Kirchner. "No hablamos sobre la integración de las listas", aseguró Moyano. Con respecto al futuro de su hijo Pablo, que habría rechazado cualquier posibilidad de ser candidato, afirmó que "a él la política no le interesa" porque "le gusta el sindicalismo".

AB/FeL