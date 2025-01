"Impuestazo" y "DNU inconstitucional": las críticas a la prórroga del Fondo Nacional del Turismo

El Gobierno extendió por dos años el Fondo Nacional del Turismo, que prevé un impuesto del 7% al precio de los pasajes aéreos, fluviales y marítimos al exterior. La medida fue cuestionada por referentes del peronismo y de la Coalición Cívica, quienes subrayaron la imposibilidad de legislar por decreto en materia fiscal. En diálogo con PERFIL, el diputado Maximiliano Ferraro y el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, hablaron de “impuestazo” y de “DNU inconstitucional”.

El Fondo Nacional del Turismo es administrado por la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli, quien todavía no se pronunció sobre la prórroga. Se trata de un asunto que ya había generado debates cuando Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. En el proyecto original, el Ejecutivo pretendía extender la prórroga por 10 años.

Sin presupuesto aprobado, y luego de que el 5 de enero se venciera la vigencia del Fondo, Milei decidió avanzar y hubo cuestionamientos en dos sentidos. Por un lado, se señaló la contracción discursiva del gobierno libertario que se jacta de bajar impuestos y, por el otro, se advirtió sobre la presunta ilegalidad de la medida.

Es probable que a partir de ahora comience una discusión técnica sobre si el Ejecutivo tiene facultades o no para tomar esta medida. Días atrás, desde el Ministerio de Economía habían señalado que el Fondo es una asignación específica y que, por lo tanto, se podía extender de forma automática —cosa que no sucedió—. Ese concepto, además, le permitiría al Gobierno esquivar la prohibición constitucional del Ejecutivo de legislar por decreto en materia fiscal.

Sin embargo, en los documentos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se habla expresamente de "impuesto" y se compara este régimen con el Fondo Especial del Tabaco, los fondos de energía eléctrica y las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

El Fondo Nacional del Turismo, el debate de la temporada

En 2024, el Fondo Nacional de Turismo recaudó alrededor de $197 millones, una cifra para nada despreciable en tiempos del "no hay plata". El dinero se recauda con la aplicación de un impuesto del 7% a los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior. Fue creado en el 2004 en el marco de la sanción de la Ley Nacional de Turismo (25.997) y se presentó como un instrumento para financiar acciones promocionales del turismo local, programas de capacitación, de desarrollo e infraestructura.

En la Ley de Presupuesto 2015 se aprobó la renovación del Fondo por 10 años. La fecha de vencimiento era el 5 de enero. Cuando el presupuesto de Milei llegó a la comisión de Presupueto y Hacienda, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López se quejó: "Es llamativo que prorroguen este impuesto para fondear políticas en las que entiendo que ustedes no creen. Me gustaría saber, exactamente, cuáles van a ser las políticas o si es una cuestión política porque está Daniel Scioli a cargo del área y no lo quieren desfinanciar", sostuvo.

La prórroga finalmente se resolvió hoy a través del decreto 4/2027, que fue publicado en el Boletín Oficial. En la misma línea que López, Ferraro se quejó y puso el foco en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional referido a los DNU. La norma le impide al Ejecutivo legislar por derceto en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. "Habría que preguntarle ahora qué piensan a quienes no quisieron debatir la ley que regula los DNU", aseguró.

Desde el peronismo, Rodríguez coicidió en la ilegalidad de la medida y se enfocó en el programa económico del presidente. "El gobierno nacional tiene un discurso que va a contramano de lo que hace en materia fiscal. No dejan de decir que están bajando impuestos, pero es una administración que aumentó la presión tributaria. Aumentaron el Impuesto PAÍS y luego extendieron su alcance a otras operaciones que originalmente no se gravaban. En 2024, en consecuencia, solo con el Impuesto PAÍS Milei recaudó casi lo mismo que lo que Alberto Fernández en cuatro años. Es un gobierno que empezó metinedo un impuestazo", sostuvo.

Rodríguez sumó a la lista la aprobación del Impuesto a las Ganancias y la intención que tuvo el Gobierno de aumentar las retenciones en el proyecto original de la Ley Bases, que no fue aprobado. "En este contexto, no es extraño que prorrogue el impuesto a los pasajes turísticos. Lo que es anormal es que lo haga por decreto, algo que le impide la Constitución", agregó el dirigente.

Con el DNU recién publicado en el Boletín Oficial ahora habrá que esperar para saber qué suerte corre el Fondo, si algún particular interesado decide judicializar el tema o si el Congreso plantea su nulidad.

