Javier Milei en Italia: “No hay lugar para mezquindades ni aspiraciones individuales”

En su segunda día de actividades en Italia, tal como estaba programado, Javier Milei brindó un discurso en el festival juvenil Fratelli d’Italia Atreju, que se celebra en el Circo Máximo de Roma.

Allí volvió a enumerar sus principales ideas económicas y políticas, con fuertes críticas a la izquierda y una referencia a las traiciones, en momentos en los que mantiene una pelea a cielo abierto con Victoria Villarruel.

Bajo el lema “El camino italiano: respuestas concretas al mundo que cambia”, el evento convocó a dirigentes, intelectuales y personalidades de la derecha internacional que aplaudieron cada intervención del economista.

“Soy economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño que le hicieron a mi país”, aseguró el jefe de Estado. Y remarcó que el año pasado cuando ganó la elección “todas las fórmulas y recetas de la comunicación política profesional fracasaron, la mayoría de la gente eligió algo diferente”.

“Tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero hasta ahora nos han dado resultado”, consideró el mandatario nacional. Además, en su mensaje, cuestionó al socialismo y expresó que pelea “por una causa justa y noble, mucho más grande que cada uno de nosotros”. Una de sus frases generó ruido, en medio de su enfrentamiento con la titular del Senado y cruces en torno a la validez de la última sesión. “No hay lugar para mezquindades, para el yo o para el ego. No hay lugar para aspiraciones individuales”, agregó sobre su decálogo. Antes, había expresado que “Roma no paga traidores”.

En relación a la agenda de hoy, a primera hora, y en compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente se reunirá con el titular de la automotriz Stellantis, John Elkann, y a las 8 dará una entrevista al diario Líbero, conocido por sus portadas provocadoras.

A las 9.30, la pequeña delegación presidencial emprenderá el vuelo de retorno al país, con la intención de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes a la madrugada.

Cabe recordar que Milei se reunió este viernes con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien destacó que su encuentro con el mandatario argentino sirvió para “reiterar el deseo común de fortalecer la relación bilateral”.

La italiana expresó que quiere “concluir en los próximos meses en un Plan de Acción 2025-2030” que permita “profundizar” la cooperación de los países.

La premier italiana manifestó también que el encuentro “permitió reafirmar la importancia atribuida a la cooperación judicial y de seguridad, con especial referencia a la lucha contra el crimen organizado transnacional, así como la voluntad de Italia de aumentar su presencia económico-comercial en Argentina, partiendo del sector energético y con alto valor añadido”.