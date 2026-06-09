En la mañana de este martes, el presidente Javier Milei se reunió en su despacho con Yosef Chaim Ohana, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza luego del ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023.

El exmilitar israelí que se reunió con el mandatario fue secuestrado por Hamas y permaneció 738 días cautivo. Del encuentro también participó el canciller Pablo Quirno, Avi Meir Ohana y los rabinos Tzvi Grunblatt y Chaim Baruch Oirechman.

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La reunión con el exintegrante de la fuerza israelí en la Casa Rosada puede ser interpretada como una nueva señal de alineamiento del Gobierno con Israel en medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente, el cual se encuentra en medio de diferentes negociaciones para ponerle un punto final.

Este martes el mandatario, junto al canciller, también participo en el Salón Blanco de la presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados en la Argentina, entre ellos Hoshino Yoshitaka de Japón y Sarah Louise Roberts de Australia.

Sonia Abou-Azar de República Libanesa; Gonzalo Uriarte Herrera de Chile; Péter Hlinka de Hungría; y Rosario Paulina Castillo Galo de Honduras son otros de los representantes diplomáticos que quedaron formalmente habilitados para desempeñar sus funciones en el país.

En el homenaje al Rebe de Lubavitch, Milei habló de las charlas filosóficas con Fantino y lo alabó: "Fue determinante en mi popularidad"

En encuentro tuvo lugar tras la participación del presidente en el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson que se desarrolló durante la noche de este lunes en el Palacio Libertad.

Entre otras cosas, el mandatario habló de su próximo libro y, en referencia a su proceso de análisis y reflexión, expresó: "Luego de una muy profunda charla, una noche ahí apareció la idea que les voy a estar transmitiendo. El epílogo tiene un nombre, 'Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso'".

"Es más que nada un testimonio sobre la fe y que, si uno actúa acorde a la ley del Creador, habrá prosperidad", señaló luego con respecto al escrito que se encuentra preparando, remarcando la importancia de "seguir los postulados contenidos en los diez mandamientos".

AS./fl