Asís y el enojo de Alberto: "No sabe cómo salir de la cuarentena, ni cómo entrar en Vicentín"

El gobierno nacional “así como no sabe cómo salir de la cuarentena, no sabe cómo entrar en Vicentín”. Así resumió el periodista y escritor Jorge Asís el panorama político actual, concentrado en la continuidad de la cuarentena por el coronavirus y la expropiación del gigante agroexportador Vicentin. El presidente Alberto Fernández, opina Asís, “no sabe cómo entrar en Vicentin. Lo intervino, pero acá hay un problema de cajas de velocidad”.

"Lo vi enojado al Presidente y está bien porque hoy no fue un buen día en el tema de la deuda y en el tema Vicentin”, dijo Asís en la entrevista semanal que emite Animales Sueltos ( ver video ). “Así como no sabe cómo salir de la cuarentena, todavía no sabe cómo entrar en Vicentin. Tira todo para adelante: la deuda, la cuarentena y si después de 90 días no pudiste evitar todas estas cosas con las que me quisiste asustar, justifico el enojo o la indignación del Presidente. Algo pasa y no hay porteño o bonaerense que no tengan las paciencias absolutamente inflamadas".

Según Asís, el mandatario no tiene una alternativa a la expropiación y “la Doctora” Cristina Kirchner “no tiene marcha atrás, cuando hace algo va para adelante y hoy el que tendría que ir para adelante es Alberto y precipitar con Kulfas un proyecto lo más pronto posible”. “La Doctora plantea grandes causas dignas, pero están todas perdidas”, dijo. “Hay pretextos, no llegó la alternativa superadora!”, opinó Asís.

“Vicentin es una empresa con atributos de irregularidad y hoy por efectos políticos y sociales tienen toda la solidaridad como si se trata la 125, que tiene que ver con la pifiada de la presentación”. “Ahora, los CEOs de Vicentin, que tienen una conducta bastante reprochable, hoy son casi adalides de la libre empresa con problemas y reciben la solidaridad por una cuestión mal implementada”, opinó.

En el gobierno, dice Asís, no hay quién explique “qué es lo que quieren hacer de Vicentin, que será una alternativa en el medio de la expropiación”. “Piensan en un proyecto como fue la estatización de YPF, una cosa mixta, pero no la tienen clara”, dijo y apunto que, pese a que el gobernador santafesino “habló de una alternativa superadora, no hay una sola idea”. El analista adelantó qu esta semana no se presentará ningún proyecto y que el ministro Kulfas “tampoco tiene ninguna instrucción de avanzar con el proyecto”.

Comparando los temas cuarentena, Vicentin y regenociación de la deuda, Asís estima: “Cualquier cosa que se proponga en la Argentina hoy no sale, porque todas las cuestiones están con un nivel de enfrentamiento casi mamarrachesco”. “Hoy estamos todos caso entregados, casi no hay fe ni para discutir”, puntualizó Asís.” La gente está harta y me parece que va a ser improbable no tener que enfrentar actos de rebeldía por hastío o necesidad. Destruyeron el país con esto, que ya venía destruido. Por eso, cómo no voy a justificar los nervios del presidente, que lo único que tiene en materia de gestión es la cuarentena”.

DS