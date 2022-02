Jorge Lanata a Gabriela Cerrruti: "Es gracioso y patético tener que escuchar clases de periodismo"

Con su frontalidad habitual, Jorge Lanata no esquivó la polémica y cruzó a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, luego que la funcionaria protagonizara cruces con una periodista del Diario La Nación en su conferencia de prensa semanal. Lanata se refirió al tema en el 'pase' que hace con Eduardo Feinman en Radio Mitre, donde apuntó a los dichos de Cerrutti y afirmó que en su actividad de prensa, la actual vocera presidencial "no se destacó en el periodismo".

“Es entre gracioso y patético tener que escuchar a esta altura del partido clases de periodismo de alguien que precisamente no se destacó en el periodismo”, disparó Lanata esta mañana en Mitre.

El vínculo entre el conductor de PPT y Gabriela Cerruti viene de larga data. Se conocieron en Página12, cuando Lanata era el director. “Es una chica que empezó a laburar a los 19 años, venía de la agencia noticias Noticias Argentinas”, recordó.

Además, destacó: “Que pase esto nos tiene que enojar, pero no me sorprende que pase. El problema es que si ya no te sorprende es que te acostumbraste”, comentó el conductor.

A su vez, Feinmann planteó que “no hay que minimizar un hecho así". Consideró que "es muy grave tener un portavoz que destrata a los periodistas y es el propio Presidente quien destrata cuando retuitea el mensaje”, destacó.

El conflicto con Cerruti

El conflicto surgió a partir de la conferencia de prensa que Cerruti dio ayer en la Casa Rosada. Allí se dio un clima de tensión con distintos periodistas donde le preguntaron si luego del viaje a China, la Argentina cambiaría su sistema político y se plantearon situaciones a partir de fuentes no identificadas.

A su turno, la periodista Cecilia Devanna preguntó si "va a haber algún tipo de señal con el gobierno estadounidense tras la posición del Departamento de Estado, de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado con las declaraciones del presidente".

"Los off dan información y hay que chequearlos con otras dos fuentes independientes para saber si es verdad o no. Que una fuente de una opinión y sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad", contestó la funcionaria.

