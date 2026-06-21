Jorge Macri sigue en campaña y vuelve a pelearse con el juez Gallardo

La Ciudad apelará la medida cautelar del juez Roberto Gallardo que le prohíbe seguir al gobierno porteño con su política de desalojos. Una determinación que generó bronca en el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se quejó en redes sociales.

“Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”, sostuvo en la red X el alcalde.

Gallardo es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, y le prohibió a la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio.

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La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales. En respuesta, la gestión del PRO argumentó que en los operativos que encaran trabajan la Policía, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.

El fallo fue dictado en el marco de la causa “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales” (Expediente 106128/2026-0). La acción judicial originaria —motivada por el tapiado de un inmueble en la Av. Montes de Oca al 1700— fue ampliada con carácter colectivo por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y por los legisladores de UxP Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.

Desde Uspallata destacaron que Macri ya se había enfrentado con Salvatierra “por defender a los usurpadores”. Fue en abril cuando, tras un operativo en el barrio Villa Mitre “el legislador kirchnerista se hizo presente para frenar la recuperación de estas propiedades que permanecían usurpadas desde el año 2000”.