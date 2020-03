Luego de la polémica sesión en Diputados, el proyecto para reformar las jubilaciones de privilegio será tratado este jueves 12 de marzo en el Senado donde el oficialismo tiene grandes posibilidades de convertirlo en ley. Cuando fue aprobado en la Cámara baja, los referentes de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto luego de denunciar al Frente de Todos por utilizar a Daniel Scioli para llegar al quórum, luego de haber sido designado embajador.

La sesión en el Senado fue convocada para las 12, con un único proyecto en el temario: la modificación del régimen de las llamadas "jubilaciones de privilegio" que impulsó el Gobierno y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. La medida afecta a jueces, fiscales y diplomáticos, lo que provocó una ola de renuncias en el Poder Judicial e impulsó a Juntos por el Cambio a advertir que el Gobierno busca "desmantelar" el sistema judicial.

El Frente de Todos tiene mayoría suficiente en el Senado para sancionar la ley y, para evitar que la iniciativa vuelva a la Cámara baja, donde el oficialismo está más ajustado con los votos. La bancada opositora llevará un dictamen propio al recinto elaborado por Martín Lousteau, que establece, entre otras cosas, la creación de una comisión que revise todos los regímenes especiales de jubilaciones, según publicó Noticias Argentinas. El legislador explicó que los regímenes de jueces y diplomáticos tienen menor impacto en las cuentas del sistema que la del sindicato de Luz y Fuerza.

Jubilaciones de privilegio: Taiano desestimó la denuncia contra Scioli y pidió no judicializar la política

La iniciativa opositora propone también que quienes hayan hecho la mayor parte de sus aportes con el sistema actual puedan jubilarse bajo ese régimen especial y no se vean alcanzados por la misma norma, pero hasta el momento, no hay consenso sobre esa iniciativa. En Juntos por el Cambio hay varios senadores que no quieren votar en contra de la iniciativa del oficialismo para no quedar en la vereda de quienes "defienden los privilegios", pero al mismo tiempo reciben algunos reproches de sus colegas diputados, que se negaron a votar.

Entre otros puntos, el proyecto que se someterá a votación eleva del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general y mantiene, para los funcionarios judiciales, el 82% móvil pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.

Para los funcionarios diplomáticos, la tasa de sustitución se reduce del 85 al 82%, y también se calcula sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Además, se eleva la edad jubilatoria para los hombres y pasa de 60 a 65 años pero con una escala gradual que se completará en 2025, de modo tal que la edad será 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

DR/FF