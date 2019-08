El juez Gallardo criticó a Larreta por su apoyo a las app de delivery: "Debe estar desinformado"

Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, se refirió este martes 6 de agosto a la suspensión en la ciudad de Buenos Aires de las plataformas virtuales de delivery que "no se encuentren registradas" como indica la ley. El magistrado, además, salió al cruce de las críticas del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Debe estar un poco desinformado por la campaña", señaló.

"En el día de ayer firmé la sentencia definitiva que cierra esta acción de amparo en primera instancia haciendo lugar a las pretensiones deducidas y ratificando la prohibición del funcionamiento, en estas condiciones, de las empresas prestatarias del servicio de delivery", expresó el magistrado en declaraciones a Radio La Red.

"De lo que se trata es que las empresas produzcan el ajuste a la ley. Si las empresas cumplen con la ley que las rige obviamente pueden funcionar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", agregó el juez, quien recalcó que "la orden que está vigente es, por parte de la policía, el decomiso de la mercadería, y a la autoridad bancaria la prohibición de acceso a la tarjeta de crédito".

"Exigir que un conductor de una bicicleta lleve un caso, material refractario, que la caja no vaya colgada de su hombro y tenga un seguro es algo de lo que no deberíamos estar hablando", expresó, y recalcó: "esto así como se está ofreciendo no es un trabajo, es una ocupación precaria, alejada no solo de la legislación nacional sino internacional ¿Qué diferencia tiene esto con un taller clandestino?".

Por otro lado, Gallardo se refirió a los dichos de Larreta, quien esta semana defendió a las aplicaciones de delivery al asegurar que "están legalmente constituidas, pagan sus impuestos y son utilizadas por mucha gente" en la Ciudad de Buenos Aires. "Creo que con el tema de la campaña debe estar un poco desinformado. Yo lo que estoy haciendo es ejecutar una orden de la Cámara de Apelaciones. Cuando dice 'le vamos a ganar', es un partido que ya tiene perdido porque ya Cámara de apelaciones ya resolvió sobre el tema", respondió Gallardo.

"Lo que debería hacer, prudentemente y en su función de su aspiración republicana, es cumplir con las decisiones y sobre todo cumplir con la ley, que corresponde a su ejercicio de gobierno", subrayó. La semana pasada el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 tomó la decisión de suspender las actividades comerciales de las app de delivery PedidosYa, Glovo y Rappi, por considerar que incurrieron en una serie de incumplimientos judiciales y legales.

El magistrado encomendó a la policía decomisar las mercaderías que transportes estas empresas y que "no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales". En tanto, afirmó que las empresas "autodenominadas de plataformas" serán sancionadas con un cargo de 10 mil pesos cada "infracción verificada".