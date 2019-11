Jura de senadores: los secretarios de Cristina Kirchner y el adiós de Pichetto

por Daniela Mozetic

La sesión preparatoria en el Senado y la ceremonia de jura de los 24 legisladores electos estuvo atravesada por la emoción de los que terminan su tarea el 10 de diciembre, la expectativa de los recién llegados pero sobre todo por el apuro que le impuso el aviso de un corte de luz, que obligó a evacuar el recinto prácticamente mientras que Gabriela Michetti pronunciaba sus últimas palabras.

Los aplausos, los saludos desde los palcos y el aliento que llegó para varios de los nuevos senadores pareció marcar el fin de la “doctrina Pichetto”. El rionegrino, frustrado candidato a vicepresidente que finalizará formalmente su cargo en el Senado en diciembre, se ocupó desde 2001 de mantener la sobriedad en el recinto, con la firme convicción de diferenciarse de Diputados, donde las hinchadas militantes suelen copar los balcones en sesiones clave.

Sin embargo, hoy hubo varias figuras como el entrante senador y ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, la flamante presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma y su marido, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que se llevaron ruidosas arengas desde los balcones colmados de periodistas y militantes.

Quiénes son los senadores que juraron este miércoles 27 de noviembre

Además de la jura de senadores, hubo recambio de las autoridades que acompañarán a partir de diciembre a Cristina Kirchner como titular del Senado. Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara, será reemplazado por la pampeana María Luz Alonso. La referente de La Cámpora que no asumirá su banca de legisladora provincial para acceder al cargo juró “por Cristina Fernández de Kirchner” y se llevó los elogios de su compañera de militancia Anabel Fernández Sagasti que la propuso para el puesto.

En tanto, el lugar del radical Juan Pedro Tunessi, secretario parlamentario, será ocupado por el saliente senador Marcelo Fuentes, ex jefe del bloque que aglomeraba a los K y de máxima confianza de la CFK, que ahora quedará en un puesto estratégico. En la segunda línea operativa estarán dos secretarios de Cristina: Mariano Cabral como prosecretario administrativo y Diego Bermúdez como prosecretario parlamentario, en reemplazo de Mario Daniele y de Eric Calcagno.

Senado: el PJ acordó bloque único y el kirchnerista Mayans lo presidirá

De la vereda contraria, el interbloque Cambiemos, quedó expuesta la falta de acuerdo que se apoderó del espacio ante el inminente paso a la oposición. Al espacio que representa la UCR y el PRO en el Senado le corresponde la vicepresidencia segunda de la Cámara, pero el jefe del interbloque Luis Naidenoff pidió que se reserve el lugar porque todavía no tienen al candidato a ocupar el lugar. Es que la designación allí está atada al reparto no solo en el Senado sino al rompecabezas que también forman las designaciones en Diputados, las jefaturas de bloque y, en el caso de la UCR, la nueva conducción que deberá asumir a mediados de diciembre y que aún no termina de definirse.

En la sesión que arrancó casi una hora más tarde de lo previsto -poco antes de las 15- hubo lugar para las anécdotas personales que en varios casos se mezclaron con los reconocimientos. El formoseño José Mayans pidió la palabra para destacar la labor de Tunessi al frente de la secretaría parlamentaria, habló de su tarea “impecable” y, entre risas, recordó que “arrancaron mal” cuando se conocieron en 2015. Alfredo De Angeli, por su parte, recordó su llegada a la Cámara Alta hace seis años junto a Michetti y Diego Santilli, los únicos tres referentes del PRO que fueron incrementándose con el paso de los años y le dijo a la vicepresidenta saliente que a pesar de que termina su mandato, siempre será recordada como una “senadora mandato cumplido”.