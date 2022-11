La CGT Mar del Plata, a favor de la exploración offshore

La CGT Mar del Plata, que representa a 77 gremios de dicha localidad, se metió de lleno en la discusión por la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino: con una carta que presentó a la Cámara de Apelaciones, reclamó que se inicien los trabajos previstos por las empresas adjudicatarias. No faltaron críticas al magistrado a cargo de la causa.

La misiva resalta la interacción que existió entre la central obrera y el gobierno de Axel Kicillof, YPF, la secretaria de Energía de la Nación y el ministerio de Ambiente en relación al tema y aseveró que el juez que entiende el expediente, Santiago Martín, no es parcial. Para el movimiento obrero, Martín “tiene posición tomada en contra de la exploración offshore y va a proseguir con sus pedidos de estudios e información hasta el infinito”. En torno a la preocupación ambiental, la CGT marplatense dio cuenta de que no hay motivos de preocupación y que realizará todo lo necesario para que siga en pie la industria del turismo en el municipio.

El Gobierno apelará el freno a la explotación offshore

“Si la exploración offshore mar adentro tiene éxito, significará una enorme oportunidad de desarrollo económico, científico y social para Mar del plata, para la provincia y para el país”, agregaron en una carta que pretende llegar a las manos del juez. La central, en esa dirección, dijo se expresan “desde la vivencia de luchar por quienes no llegan a fin de mes con su sueldo y de quienes ni siquiera tienen un sueldo y sueñan con la esperanza de conseguir un trabajo”.

El gas del offshore, la llave para la soberanía energética

Por otro lado, el colectivo social exigió que “así como el Juez Martin considera las opiniones de Greenpeace y de la Asociación de Surfers”, esperan que contemple los criterios de quienes representan “a 77 organizaciones y a más de 200 mil trabajadores afiliados”.

La defensa del Gobierno

La Casa Rosada apeló la decisión de Martín de suspender el proyecto que planea llevar adelante el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell. El motivo es que es una iniciativa beneficiosa y no perjudica al medio ambiente: “La exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina”, mencionó el líder del área de Energía, Darío Martínez.

“Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”, afirmó el funcionario en febrero último. La resolución del Juzgado Federal 2 respondió a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas. Entre los motivos, que se desprenden del fallo, observó “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.