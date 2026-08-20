Quieren citar a Nadia Beller a declarar para que confirme si Cerimedo le confeso que filtró los audios de la corrupción en Andis

La diputada nacional Marcela Pagano pidió este miércoles 19 al juez federal Ariel Lijo que cite a declarar a Nadia Beller ante la justicia argentina en el marco de la causa por la trama de corrupción en la ANDIS. Beller fue baleada en Bolivia -según ella denuncia- por orden de su pareja, el consultor Fernando Cerimedo, y permanece internada.

En declaraciones desde el hospital, Beller afirmó tener grabaciones que podrían aportar información sobre los audios que dieron origen a la causa por presunto pago de sobreprecios en las compras de la disuelta ANDIS. La declaración podría ser por videoconferencia, con la coordinación de las autoridades bolivianas.

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“Es sumamente importante y urge que Beller pueda presentarse y dar su testimonio, entendiendo su situación delicada de salud. Es importantísimo proteger a esta mujer, que dijo que tiene miedo de que le pase algo. Si lo que dijo es real, tiene información muy sensible del gobierno argentino”, sostuvo Pagano en declaraciones al canal C5N.

Beller dijo que durante una conversación con Cerimedo, con quien estaría en pareja desde diciembre pasado, cuestionó a la hermana del Presidente y él le habría respondido que filtró los audios que involucraban al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo. "Él me dijo que ella (Karina Milei) fue la que denunció y filtró los audios, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei", afirmó Beller.

"Fernando me dijo que eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune", aseguró en diálogo con La Nación.

Pagano pidió también que Beller aporte las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones, “con adopción inmediata de medidas de preservación y tratamiento forense de la evidencia digital”. La diputada solicitó que Beller ingrese al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Ante la Justicia, Cerimedo declaró en la causa Andis y dijo que Spagnuolo, que era amigo suyo, le refirió un supuesto circuito de compra de medicamentos en el que se pagaban coimas que iban a parar a manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem. Dijo que en distintas oportunidades Spagnuolo, a lo largo de 2024, le habló de retornos o pagos indebidos en la Andis. En dicho organismo trabajaba la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, de quien se estaría separando. Basil renunció a su cargo antes de la difusión de los supuestos audios con la voz de Spagnuolo.

La declaración de Cerimedo fue vital para el expediente porque generó la noticia de los supuestos sobornos por una vía independiente de los audios de Spagnuolo, cuya validez está cuestionada.

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Requerimiento a Beller

Pagano solicitó al juez Lijo que “como medida urgente de preservación” se requiera a Beller que aporte las grabaciones que menciona en la entrevista: los archivos originales con sus metadatos, los dispositivos o soportes en que obren, y/o las credenciales de acceso a sus respaldos, o bien que autorice su extracción forense. Pidió que se practique “copia forense”. Ante el supuesto de falta de colaboración, solicitó el libramiento de una orden de presentación y, en su caso, de secuestro “a materializarse por la vía de cooperación internacional pertinente”.

El ataque a Natalia Beller y la acusación contra Cerimedo

Nadia Beller fue baleada la noche del lunes 17 de agosto frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dos agresores que simulaban ser repartidores de entregas a domicilio, movilizados en una motocicleta con pedido de secuestro, la hirieron con al menos tres impactos de arma de fuego y le sustrajeron su cartera y su teléfono celular, dándose luego a la fuga. Permanece internada en terapia intensiva y cursa un embarazo de cuatro semanas.

El rol de Cerimedo en La Libertad Avanza

Fernando Cerimedo estaba en Bolivia trabajando como asesor para el presidente Rodrigo Paz. En declaraciones al canal C5N, Pagano, que ingresó a la Cámara baja como aliada del Gobierno y luego se alejó del oficialismo, dijo que el consultor “fue una persona clave en La Libertad Avanza y en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia”.

“Este último tiempo estuvo trabajando para Karina Milei. Hace un par de meses me lo crucé de casualidad y me comentó que seguía vinculado a los Milei a través de Karina”, añadió. Pagano dijo que la hermana del presidente le delegó a Cerimedo el “armado territorial” en la provincia de Buenos Aires durante la campaña que llevó a Milei a la presidencia en 2023 y que estaba a cargo de la campaña digital.





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La diputada contó que en el último encuentro que tuvo con Cerimedo en Buenos Aires, al que él la citó, le dijo que estaba haciendo un seguimiento de la actividad del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y le pidió colaboración para dicha tarea, a lo que ella se negó.

Ahora el juez Lijo y el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la instrucción de la causa, deben resolver si avanzan en la citación de Beller.

cp