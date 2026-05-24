Durante la antesala del Tedeum, la Iglesia le envió un duro mensaje al Gobierno de Javier Milei con respecto a la intolerancia de la administración libertaria. La tradicional misa por el 25 de mayo estará a cargo del Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

"Hay rechazo de todo el que piensa distinto", advirtió el religioso en referencia a las descalificaciones del gobierno libertaria ante opiniones diferentes y, durante la misa en la Catedral Metropolitana, añadió: "Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...