La Libertad Avanza desplegará un “Cabildo Abierto por la Libertad” en los 135 municipios bonaerenses

La Libertad Avanza (LLA) realizará el próximo 25 de mayo una actividad simultánea en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”, una iniciativa con la que buscará mostrar volumen territorial, escuchar reclamos vecinales y construir un mapa político del descontento bonaerense de cara a las próximas elecciones.

La jornada se desarrollará durante el feriado patrio y contará con la participación de funcionarios nacionales, legisladores, concejales, consejeros escolares y dirigentes libertarios distribuidos en distintos puntos del territorio bonaerense. El operativo político tendrá como eje la instalación de mesas militantes frente a los concejos deliberantes de cada distrito.

Militantes y dirigentes de LLA realizarán mesas de escucha y relevamiento vecinal frente a municipios y concejos deliberantes de los 135 distritos bonaerenses durante el “Cabildo Abierto por la Libertad”

Según explicaron a la agencia Noticias Argentinas, la propuesta apunta a “recuperar el espíritu fundacional” del 25 de Mayo y generar un canal directo entre dirigentes y vecinos. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, señalaron desde la organización.

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El armado bonaerense que conduce el diputado nacional Sebastián Pareja busca con esta actividad consolidar presencia territorial donde el peronismo conserva fuerte estructura política y municipal. Pareja encabezará la actividad en Pilar, mientras que también se prevé participación de dirigentes nacionales y provinciales en distintos municipios. Entre ellos aparece Diego Santilli, uno de los nombres que comenzó a sonar en las últimas semanas dentro del esquema libertario bonaerense como posible candidato, o vice, a la gobernación.

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Santilli viene recorriendo la provincia con frecuencia y se convirtió en una de las figuras que más diálogo mantiene con el oficialismo nacional en territorio bonaerense.

La actividad tendrá además un componente organizativo y electoral. En cada municipio, los referentes libertarios deberán relevar las principales problemáticas locales y sistematizar esa información para elaborar diagnósticos distritales y futuras propuestas legislativas y de gestión.

“El objetivo es construir una agenda basada en las necesidades reales de los bonaerenses”, explicaron fuentes libertarias. Según detallaron, la información recolectada será procesada a nivel provincial para detectar demandas comunes y conflictos específicos en cada región.

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LLA intenta fortalecer su estructura propia en la provincia más grande del país y exhibir presencia más allá de la figura presidencial de Javier Milei.

“En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana”, sostuvieron desde el espacio para justificar la elección de instalarse frente a concejos deliberantes y edificios municipales.

La decisión de realizar la actividad un día feriado tampoco es casual. Según remarcaron desde el oficialismo, la idea es evitar cuestionamientos por el uso de horarios laborales o incompatibilidades con funciones institucionales de legisladores y funcionarios.

El “Cabildo Abierto por la Libertad” será, además, una de las primeras demostraciones coordinadas de despliegue político territorial de La Libertad Avanza en los 135 municipios bonaerenses.

GD