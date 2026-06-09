La Libertad Avanza negocia con gobernadores y proyecta alianzas

La estrategia política de la Casa Rosada con los gobernadores sigue en marcha y este lunes 8 se dio una serie de reuniones entre funcionarios nacionales y dos representantes aliados, en medio de las negociaciones que el oficialismo mantiene con distintas provincias para fortalecer su armado territorial y consolidar apoyos en el Congreso.

Santilli con gobernadores

Los encuentros fueron interpretados dentro del oficialismo como parte de una agenda que excede los temas de gestión. Aunque públicamente se presentan como reuniones institucionales, en los últimos meses el Gobierno profundizó los contactos con mandatarios provinciales que mantienen una relación fluida con la administración de Javier Milei, mientras crecen las especulaciones sobre posibles entendimientos electorales.

En la mesa política libertaria conviven dos objetivos. Por un lado, garantizar los votos necesarios para impulsar proyectos clave en el Congreso. Por el otro, comenzar a delinear la estrategia para las próximas elecciones nacionales. Si bien falta más de un año para los comicios presidenciales, distintos sectores de La Libertad Avanza consideran que es momento de fortalecer vínculos con dirigentes provinciales que han acompañado al Gobierno en momentos decisivos dentro del Parlamento.

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Según trascendió, las conversaciones incluyen tanto cuestiones vinculadas a la gestión como eventuales esquemas de cooperación política. Sin embargo, en la Casa Rosada evitan confirmar negociaciones electorales concretas y sostienen que las definiciones llegarán más adelante.

Karina Milei y el mapa de las alianzas

Dentro del oficialismo, la construcción territorial sigue siendo monitoreada de cerca por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal responsable del armado político libertario.

La funcionaria viene impulsando una política selectiva de acuerdos, priorizando el vínculo con gobernadores que mantuvieron una postura colaborativa con el Ejecutivo durante los momentos más complejos de la gestión. La premisa es evitar alianzas amplias y privilegiar entendimientos puntuales con dirigentes considerados confiables por la conducción libertaria.

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Esa lógica ya comenzó a reflejarse en distintos distritos, donde referentes de La Libertad Avanza mantienen conversaciones con sectores provinciales afines para ampliar la presencia del espacio sin resignar identidad política.

Después de varios meses marcados por tensiones entre la Nación y las provincias por cuestiones presupuestarias y reclamos de financiamiento, el Gobierno retomó una dinámica de diálogo más frecuente con diferentes mandatarios provinciales.

Javier Milei gobernadores

En la Casa Rosada consideran que ese acercamiento puede resultar clave para sostener la gobernabilidad durante la segunda mitad del mandato y, al mismo tiempo, construir una base política más sólida para los desafíos electorales que se avecinan.

Por ahora, las reuniones continúan desarrollándose con discreción. Sin embargo, tanto en el oficialismo como entre los gobernadores aliados admiten que los contactos son cada vez más frecuentes y que la discusión sobre el escenario electoral ya comenzó a ocupar un lugar central en las conversaciones.

RG