La secretaria de Malvinas y el hijo del canciller promueven becas del gobierno británico

El brusco giro de Javier Milei en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas debió sorprender hasta a los funcionarios involucrados en ese tema tan sensible.

De hecho, nadie en el oficialismo tomó nota aún de algunas anomalías. Una de ellas las protagoniza Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores que comanda Pablo Quirno.

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Dentro de la Cancillería ya resultaba llamativo que Di Chiaro hubiera sobrevivido a todos los cambios de mando del ministerio. Fue designada en la gestión de Diana Mondino, atravesó la de Gerardo Werthein y ahora permanece en la de Quirno. También eludió las intervenciones en el área de la hermanísima Karina.

Además de ser funcionaria, Di Chiaro fundó y lidera la fundación Argentina Global, junto a su padrino político, el macrista Fulvio Pompeo.

Lo curioso del caso es que desde Argentina Global promocionan convocatorias de formación superior y programas para líderes del futuro con becas Chevening. Este sistema es financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido. E incluye estadías en Londres de hasta dos años.

Es más, la instrumentación de esas becas con fondos estatales británicos en la Argentina corre por cuenta y orden de la propia Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, como publicita Argentina Global, la fundación que lidera Di Chiaro junto a su padrino Pompeo.

En teoría, la secretaria de Malvinas iba a coordinar el flamante Sistema de Articulación de Política Exterior (donde participan Cancillería, Defensa, Economía y hasta la SIDE) para ejecutar las nuevas medidas tomadas por la gestión Milei en el reclamo soberano.

Cabe preguntarse si mantendrán la misma idea cuando trascienda que esa misma funcionaria, Di Chiaro, maneja una organización que promueve la cooperación a través de fondos del estado británico.

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No es lo único llamativo del episodio. Del equipo que trabaja en la fundación Argentina Global forma parte Pablo Quirno Jr, el hijo del canciller. ¿Su papá no sabía? ¿O no pasaba nada hasta que Milei decidió endurecer su política hacia el Reino Unido por Malvinas?

Tal vez la respuesta pueda hallarse en un detalle fotográfica. Hasta la semana pasada, en el staff del equipo directivo de Argentina Global que aparecía en su página web, se detectaba la imagen de Quirno hijo. Esta semana, misteriosamente, fue la única foto que se ha esfumado. ¿Por qué será?

(FOTO 3: STAFF DE LA FUNDACIÓN CON QUIRNO JR)