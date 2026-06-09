Está previsto que el promocionado acuerdo presupuestario y salarial entre las universidades públicas y el Gobierno nacional de Javier Milei se concrete este miércoles al mediodía, luego de un plenario de federaciones docentes por la mañana y la rúbrica del acuerdo en una reunión que convoca el gobierno nacional. Rectores nacionales mantienen la demanda judicial ante la Corte Suprema y sindicatos docentes advierten sobre acordar por debajo de lo que estipula la sancionada Ley de Financiamiento Universitario.

Se trata de una instancia de negociación al margen de la sancionada Ley de Financiamiento Universitario, que busca recomponer los salarios y los presupuestos universitarios postergados desde finales del 2023. Aún así, según los rectores nacionales representados en el Consejo Interuniversitario Nacional se mantendrá en la instancia judicial ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de su implementación. Federaciones y sindicatos entre una recomposición salarial necesaria y el trago amargo de no alcanzar lo determinado por ley, además advierten por la contradicción y la debilidad posterior tras acordar por debajo de lo esperado tras meses de medidas de fuerzas.

Marcha en defensa de la Universidad Pública

La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso Nacional en ocubre de 2025, determina un aumento del 51% en el salario docente, la oferta actual del gobierno alcanza al 21.5% en julio y un 3% más en octubre . Además, de aumentos parciales en los fondos de funcionamiento de las universidades y becas estudiantiles: 50 mil millones más para los hospitales universitarios, un 20% para los gastos de funcionamiento y un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, congeladas desde 2024 en 81.685 pesos. Estas becas están apuntadas a promover el inicio y la finalización de carreras estratégicas para el país como en Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales.

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Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) afirman que si bien el ofrecimiento por parte del gobierno es real, no van a contemplar ningún acuerdo que esté por fuera o al margen de la sancionada Ley de Financiamiento Universitario. Las federación docentes están abroqueladas a los designios de la ley y advierten que es el propio gobierno que intenta fracturar la unidad universitaria mientras apura un acuerdo por los presupuestos de funcionamiento de las instituciones universitarias sin acuerdo por el salario de los docentes.



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El Secretario General de Feduba, sindicato docente de la UBA, Pablo Perazzi, advierte que si bien al sector se le hace difícil continuar con el nivel de atraso salarial, lo ofrecido por el gobierno no corresponde ni a la mitad de lo que les corresponde según la ley sancionada, al igual que para las universidades “les están ofreciendo una cuarta parte de lo que necesitan”. Perazzi ejemplifica con su salario lo que representa en concreto este acuerdo, “soy profesor adjunto regular y cobré este mes 416 mil pesos, y ahora con ese aumento pasaría a cobrar 505.440 pesos”. Por otro lado, recuerda que "las paritarias las acuerdan los sindicatos no los rectores", y afirma que “el conflicto salarial docente luego del mundial se agudiza, porque la inflación te pasa por arriba" con el “riesgo de quedar con federaciones y sindicatos desgastados".