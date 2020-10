Una legisladora de Juntos por el Cambio pidió "falcon verde" para Juan Grabois y se arrepintió

El conflicto entre la familia Etchevehere y Juan Grabois volvió a poner el foco en la problemática por la toma de tierras, que se acrecentó en los últimos meses por el aumento de la pobreza y los reclamos ancestrales de comunidades mapuches. En la vorágine de los repudios publicados en las redes sociales, la legisladora cordobesa Patricia De Ferrari pidió que vuelvan los "falcon verdes" -que se utilizaron en la última dictadura militar- para "impartir" justicia sobre el dirigente de la CTEP.

"Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía", preguntó la legisladora de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter. El comentario se publicó en medio de la disputa por tierras en Entre Ríos que Dolores Etchevehere cedió a Grabois para el Proyecto Artigas.

Además, explicó: "Para que se entienda; la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del Gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva".

El "Proyecto Artigas" de Grabois revela la batalla interna de la familia Etchevehere

Uno de sus seguidores le advirtió que su comentario sobre los falcon verdes había sido desafortunado y De Ferrari respondió: "Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática aceptada por todos".

Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH.

No fue clara la redacción y pido disculpas x ello. — Patricia De Ferrari (@patriciadfrr) October 22, 2020

Luego de recibir el repudio de los usuarios de Twitter, De Ferrari, borró el tuit y explicó: "Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas por ello".

Según explicó Grabois, la hermana del exministro Luis Etchevehere le pidió personalmente que sea su abogado en la causa de los campos y "con otros abogados y profesionales" empezaron a trabajar "en el Proyecto Artigas, para la producción de alimentos agroecológicos sin glifosato".

